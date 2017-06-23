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Политика

Обама хотел сбросить бомбу на Россию

Барак Обама. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
В 2016 году тогда еще президент США Барак Обама одобрил размещение "цифрового эквивалента бомбы" в системах российской инфраструктуры. Оказывается, американские специалисты секретное специальное кибероружие против Кремля.
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Разработкой "цифровой бомбы" при правлении Барака Обамы занималось Агентство национальной безопасности США, передает Washington Post. Это оружие может быть приведено в действие дистанционно при критическом обострении отношений с Россией. Предполагалось, что в крайнем случае приказ о применении новой технологии отдаст лично действующий глава государства.

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На данный момент создание кибероружия находится на ранней стадии. С приходом к власти республиканца Дональда Трампа процесс разработки "цифровой бомбы" замедлился. На некоторое время приоритетной задачей для чиновников стала борьба с проблемами внутри страны – они стремились разработать нормативную базу, которая не позволит президенту отменить инициативы его предшественника.

Технически новая американская разработка сможет нарушать работу стратегически важных российских информационных сетей. Примечательно, что Барак Обама одобрил размещение "бомбы" в инфраструктуре Кремля, чтобы иметь возможность "взорвать" ее при необходимости.

Западные  журналисты отмечают, что создание кибероружия стало ответом на "российское вмешательство" России во внутренние политические процессы в Соединенных Штатах. По данным СМИ, Кремль во время выборов президента США якобы нанес удар в "самое сердце системы".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что кибервзломщики могут появиться в любой стране. Он сравнил их со "свободными" художниками, которые творят в зависимости от настроения. "Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России", – считает глава государства.

Автор: Константин Улюкаев23 июня 2017, 17:20
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