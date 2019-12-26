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Общество

В США проболтались о подготовке атаки на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Власти США подготовили план информационной атаки на Россию в 2020 году. Свою агрессию киберкомандование оправдывает тем, что Москва якобы может захотеть вмешаться в очередные выборы американского президента.
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Американское киберкомандовани (Cybercom) разрабатывает тактику особой информационной войны против России. Сообщается, что атака может затронуть все руководство страны, за исключением Владимира Путина.

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Еще один вариант кампании, которую готовятся в 2020 году развернуть США, заключается в использовании дезинформации. Предполагается, что с помощью различных информационных вбросов можно будет спровоцировать соперничество внутри российских элит, передает "Царьград". Известно, что этот вариант был разработан еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама.

При администрации Обамы были созданы и другие тактические приемы, которые, по замыслу их авторов, должны быть способны навредить России. Неизвестно, чем в те годы американское командование оправдывало свою агрессию, однако сейчас в качестве причины выступают обвинения в намерении вмешаться в американские выборы 2020 года.

При этом, как передает издание Washington Post, любые действия против России, в том числе и исключительно в информационной среде, будут претворяться в жизнь исключительно с одобрения Пентагона и при поддержке ЦРУ и Госдепа США. При этом атака на Владимира Путина исключена, поскольку этот шаг американские власти считают слишком провокационным.

Автор: 26 декабря 2019, 10:16
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