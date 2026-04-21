Что с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации

Поклонники народной любимицы Марии Ароновой замерли в тревожном ожидании: появление звезды в коридорах Боткинской больницы спровоцировало волну слухов о резком ухудшении ее состояния.



Тревожные новости о самочувствии Марии Ароновой всплывают в инфополе с пугающей регулярностью. 52-летняя актриса, чья энергия на сцене кажется неисчерпаемой, предпочитает хранить молчание о своих недугах. Однако на днях скрыться от глаз бдительной публики не удалось: звезду заметили в знаменитой Боткинской больнице. Соцсети тут же наводнили мрачные предположения, ведь просто так в такие учреждения знаменитости уровня Ароновой стараются не заглядывать.

Муж прервал молчание

Развеять атмосферу неопределенности решил супруг артистки Евгений Фомин. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ он честно рассказал, что именно привело их в больничные палаты. Фомин не скрывал раздражения из-за поднявшейся шумихи.

"Мы пришли с Машей в Боткинскую больницу сдать очередные анализы. Кто-то увидел и тут же выдал, что Аронова больная. А чего про меня-то не написали? Я же тоже там был, тоже обследовался!" — эмоционально высказался Евгений.

По его словам, речь идет о плановом обследовании, а не об экстренной госпитализации, как успели раздуть в Сети.

Жизнь на износ и страшные диагнозы

Несмотря на бодрые заявления мужа, фанаты помнят: здоровье Марии уже давало серьезные сбои. Не так давно стало известно, что актрису мучает обострившийся остеохондроз позвоночника — расплата за многочасовые спектакли на каблуках и бесконечные перелеты. Но куда страшнее прозвучали результаты углубленной диагностики: у Ароновой обнаружили многочисленные новообразования в мозговых оболочках — менингиомы.

Врачи тогда поспешили успокоить: операции не требуется, эти образования пока безопасны и требуют лишь наблюдения. Но именно это "наблюдение" и заставляет актрису регулярно посещать врачей, каждый раз провоцируя панику среди преданных зрителей. Ведь такая самоотверженная работа в кадре и на подмостках неизбежно бьет по организму. Поклонники надеются, что очередной визит в Боткинскую действительно был лишь формальностью, и "королева комедии" еще долго будет радовать их своим талантом.