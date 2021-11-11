"Полная идиотка": у помолодевшей Ароновой разъехались ноги после получения важной новости

Актриса рассказала, как решила проблему с аккаунтом в соцсети.

Звезда отечественного кино и сериалов Мария Аронова поделилась радостной новостью. Актрисе удалось вернуть личную страницу в соцсети "Инстаграм". Как оказалось, профиль звезды был похищен злоумышленниками.

"Этим занимались прекрасные люди, не могу их называть, как мне сказали, и моя невестка Катенька", – рассказала Аронова поклонникам.

Актриса от души поблагодарила людей, которые участвовали в восстановлении доступа к странице. На радостях Мария даже записала забавное видео. В кадре ноги 49-летней Ароновой лихо разъезжаются в шпагате. При этом она напевает: "Тари-та–там". "Полная идиотка", – завершает импровизацию звезда.

Между тем поклонники активно обсуждают внешность Марии Ароновой. Актриса, как считают интернет-обитатели, заметно помолодела. Возможно, говорят подписчики, звезда прибегла к помощи уколов "красоты".

Отметим, что несколько лет назад Мария Аронова значительно сбросила в весе. По слухам, избавиться от лишних кило звезде помогли занятия спортом.

Знаменитость не скрывает, что любит готовить различные вкусности для себя и своей семьи. Знаменитость часто балуется пирогами и жареной уткой с картофелем. Аронова ярый противник экстремальных диет и жестких ограничений. Впрочем, Мария понимает, что ее пищеварительные привычки чреваты большими проблемами со здоровьем.

"После сорока пяти начинают коленки болеть, об этом надо думать девочкам. Которые, как и я, любят покушать", – говорила звезда.