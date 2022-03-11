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11 марта
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Шоу-бизнес
Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался

Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался

Мария Аронова может постоять за себя и близких при необходимости.
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Артистка известна зрителям и коллегам, как крайне добрый, веселый и неконфликтный человек, она практически не попадает в звездные скандалы. Однако ради родных Мария готова быть жесткой и даже жестокой. Аронова вспомнила неприятный инцидент, который произошел с ее сыном.

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 Мария Валерьевна Аронова

Мария Валерьевна Аронова актриса

Сейчас дети артистки уже взрослые, старший сын успел сделать Марию бабушкой. Сама она называет себя "бабушкой по телефону", так как из-за работы бывает с внуком крайне нечасто. Аналогично было и с детьми, Аронова постоянно была занята в спектаклях и на съемках, настолько, что малышей периодически приходилось брать с собой.

Мария привела своего маленького сына Влада в театр Вахтангова, где играла в спектакле вместе с легендарным актером Владимиром Этушем. Режиссер разрешил малышу посидеть в оркестровой яме во время репетиции. Владимиру Абрамовичу присутствие постороннего не понравилось, мальчик его отвлекал. В итоге разъяренная артистка набросилась на пожилого коллегу.

"Ты мешаешь мне", — орет он на ребенка. Владик от страха описался, и в конечном результате я, не отдавая себе отчета в происходящем, инстинктивно схватила Владимира Абрамовича за рукав: "Не смейте орать на моего ребенка!", – вспоминает Мария.

В итоге Аронова забрала ребенка и обиженно ушла в гримерку. Позже к ней пришел режиссер, чтобы объяснить, что с пожилым артистом нельзя так разговаривать, он – легенда. Звезда собралась с мыслями и пошла извиняться перед Этушем, а в итоге сказала, что больше его не боится. С этого и начались прекрасные отношения артистов.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 16:59 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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