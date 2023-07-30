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Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро

Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро
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Только этого не хватало! Пассажирам приходится наблюдать эпичное зрелище с утра до ночи.

Уже довольно давно лик народной артистки России лицезрят простые смертные, пытаясь воспользоваться общественным транспортом. На станции метро "Московская" в Нижнем Новгороде прикрепили огромный плакат, на котором Мария Аронова оттопыривает большой палец руки.

В столице Приволжья рекламные баннеры на стенах метрополитена устанавливать не принято, но ради актрисы, похоже, сделали исключение. Теперь напечатанный лик звезды провожает и встречает пассажиров электропоездов. Вместо иконы, как Пресвятая Дева, Мария Аронова становится для народа ориентиром. Правда, не духовным, а транспортным.

Нижегородское метро. Фото: Дни.ру

Марию Аронову повесили в метро практически на самом видном месте — около фигурной надписи "Московская". Пока ждешь состав до станции "Стрелка", волей-неволей встречаешься с актрисой взглядом. Тем, кто смотрит на этот плакат каждый день, знаменитость может даже сниться.

Причина, по которой артистка висит в метро на мраморной стене возле колонн, легко объяснима. Плакат рекламный, а Мария Аронова приняла участие в кампании по продвижению медицинских услуг.

Нижегородское метро. Фото: Дни.ру

Актриса рекламирует лечение варикоза, отчего возникает несколько вопросов. Почему она? Причем здесь метро? И неужели нет более удачного плаката? Ответ напрашивается сам собой — деньги не пахнут.

Так что используйте, люди добрые, Нижегородский метрополитен. Счастливого пути на станции "Московская" вряд ли кто пожелает, зато печатная Мария Аронова позовет на УЗИ.
30 июля 2023, 19:07
Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие роли Марии Ароновой

В спектакле "Любовь собака точка ру" Мария сыграла успешную бизнес-вумен, которая решилась на знакомство по интернету.
Героиня Ароновой в спектакле "Лес" - богатая барыня, которая жаждет любви гимназиста.
Царственная Мария Аронова в постановке "Женитьба Фигаро".
Успела Мария сняться и в культовом сериале "Бригада".

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