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Филатов -1 сезон

Филатов -1 сезон

  • Жанр: Мелодрамы, Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 17 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Максим Свешников
  • Сценарист: Максим Свешников, Воротынцева, Михаил Зубко
  • Продюсер: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Данила Шарапов
  • Количество серий: 21
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Федор Сергеевич Бондарчук, Олеся Судзиловская, Марта Тимофеева, Алина Булынко, Мария Валерьевна Аронова, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Александра Власова
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  • Рейтинг Дни.ру: 5.8
  • Рейтинг IMDb: 5.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Филатов" 1 сезон

Сериал "Филатов" 1 сезон – 21-серийный фильм, повествующий о непростой судьбе выдающегося гинеколога Андрея Филатова. Долгое время он с женой представлял идеальный супружеский тандем. Влюбленная пара познакомилась еще в медицинском университете, с тех пор они прошли много сложных жизненных ситуаций и стали единым целым, поддерживая друг друга в работе. Но в начале 1 сезона сериала мы видим, как Андрея бросает жена. Подобное событие шокирует гениального врача.

Главный герой после расставания с любимой супругой пытается наладить личную жизнь. Он ведет активные поиски новой дамы сердца. Кандидатур у успешного и обаятельного мужчины хватает, и он внимательно изучает каждую женщину, пытаясь найти в ней потенциальную жену. Но чем больше персонаж Федора Бондарчука узнает о дамах, тем отчетливее он понимает – его экс-супруга идеальна, и ее необходимо вернуть. А тем временем на работе появляется опасный конкурент в лице молодого и перспективного доктора.

Съемочный процесс

Съемки сериала "Филатов" стартовали в декабре 2018 года. Первые кадры авторы проекта сняли в квартире-сталинке где, согласно сюжету, проживают родители главного героя. Некоторые сцены создавались в фитнес-клубе и баре, в котором после работы встречаются медики московской клиники. Однако в основном съемки проходили на студии, где на 600 квадратных метрах площади было воссоздано медицинское учреждение. Здесь расположились кабинет УЗИ, палаты, кабинеты врачей и другие помещения, показанные в 1 сезоне.

Актеры о сериале

Федор Бондарчук, сыгравший гинеколога Филатова, отметил в интервью: "Мне повезло, что партнерами по съемочной площадке стали столь потрясающие артисты. Нравится сниматься в подобных кинопроектах, где есть юмор, где постоянно развиваются персонажи. Главный герой, которого я играю – запутавшийся в жизни талантливый доктор, влюбленный в супругу и пытающийся познать непростой мир с нуля".

Олеся Судзиловская, сыгравшая жену Андрея в 1 сезоне, поделилась своим мнением с журналистами: "Мы видим идеальную даму, у которой две замечательные дочки, сексуальный муж, солидная работа, отзывчивые подруги. Но оказалось, что подобная жизнь ненастоящая. И моя героиня пытается исправить ситуацию через многочисленные сложности".

Интересные факты о сериале "Филатов" 1 сезон

  • Олеся Судзиловская призналась в интервью, что восхищается своим партнером по проекту Федором Бондарчуком еще со времен студенчества.
  • Над Марией Ароновой гримеры потрудились на славу. По словам актрисы, она даже не сразу узнала себя в зеркале – настолько преобразился ее образ.
  • Первоначально на роль Алисы рассматривалась актриса Юлия Высоцкая. Но создатели многосерийного фильма решили остановить выбор на Олесе Судзиловской.

Где смотреть сериал "Филатов" 1 сезон

Все серии вы можете посмотреть как на официальном сайте телеканала СТС, так и на сторонних онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии?

О продолжении ничего неизвестно. На разных сайтах можно увидеть информацию, что 2 сезон сериала "Филатов" будет показан в 2020 году, однако создатели 1 части ничего не говорили о сиквеле. На данный момент проект закрыт.

Смотреть сериал Филатов -1 сезон онлайн

Список серий
1 серия17 февраля 2020Смотреть онлайн
2 серия17 февраля 2020Смотреть онлайн
3 серия18 февраля 2020Смотреть онлайн
4 серия18 февраля 2020Смотреть онлайн
5 серия19 февраля 2020Смотреть онлайн
6 серия19 февраля 2020Смотреть онлайн
7 серия20 февраля 2020Смотреть онлайн
8 серия20 февраля 2020Смотреть онлайн
9 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
10 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
11 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
12 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
13 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
14 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
15 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
16 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
17 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
18 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
19 серия4 марта 2020Смотреть онлайн
20 серия4 марта 2020Смотреть онлайн
21 серия4 марта 2020Смотреть онлайн

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