О сериале

Сюжет сериал "Филатов" 1 сезон

Сериал "Филатов" 1 сезон – 21-серийный фильм, повествующий о непростой судьбе выдающегося гинеколога Андрея Филатова. Долгое время он с женой представлял идеальный супружеский тандем. Влюбленная пара познакомилась еще в медицинском университете, с тех пор они прошли много сложных жизненных ситуаций и стали единым целым, поддерживая друг друга в работе. Но в начале 1 сезона сериала мы видим, как Андрея бросает жена. Подобное событие шокирует гениального врача.

Главный герой после расставания с любимой супругой пытается наладить личную жизнь. Он ведет активные поиски новой дамы сердца. Кандидатур у успешного и обаятельного мужчины хватает, и он внимательно изучает каждую женщину, пытаясь найти в ней потенциальную жену. Но чем больше персонаж Федора Бондарчука узнает о дамах, тем отчетливее он понимает – его экс-супруга идеальна, и ее необходимо вернуть. А тем временем на работе появляется опасный конкурент в лице молодого и перспективного доктора.

Съемочный процесс

Съемки сериала "Филатов" стартовали в декабре 2018 года. Первые кадры авторы проекта сняли в квартире-сталинке где, согласно сюжету, проживают родители главного героя. Некоторые сцены создавались в фитнес-клубе и баре, в котором после работы встречаются медики московской клиники. Однако в основном съемки проходили на студии, где на 600 квадратных метрах площади было воссоздано медицинское учреждение. Здесь расположились кабинет УЗИ, палаты, кабинеты врачей и другие помещения, показанные в 1 сезоне.

Актеры о сериале

Федор Бондарчук, сыгравший гинеколога Филатова, отметил в интервью: "Мне повезло, что партнерами по съемочной площадке стали столь потрясающие артисты. Нравится сниматься в подобных кинопроектах, где есть юмор, где постоянно развиваются персонажи. Главный герой, которого я играю – запутавшийся в жизни талантливый доктор, влюбленный в супругу и пытающийся познать непростой мир с нуля".

Олеся Судзиловская, сыгравшая жену Андрея в 1 сезоне, поделилась своим мнением с журналистами: "Мы видим идеальную даму, у которой две замечательные дочки, сексуальный муж, солидная работа, отзывчивые подруги. Но оказалось, что подобная жизнь ненастоящая. И моя героиня пытается исправить ситуацию через многочисленные сложности".

Интересные факты о сериале "Филатов" 1 сезон

Олеся Судзиловская призналась в интервью, что восхищается своим партнером по проекту Федором Бондарчуком еще со времен студенчества.

Над Марией Ароновой гримеры потрудились на славу. По словам актрисы, она даже не сразу узнала себя в зеркале – настолько преобразился ее образ.

Первоначально на роль Алисы рассматривалась актриса Юлия Высоцкая. Но создатели многосерийного фильма решили остановить выбор на Олесе Судзиловской.

Где смотреть сериал "Филатов" 1 сезон

Все серии вы можете посмотреть как на официальном сайте телеканала СТС, так и на сторонних онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии?

О продолжении ничего неизвестно. На разных сайтах можно увидеть информацию, что 2 сезон сериала "Филатов" будет показан в 2020 году, однако создатели 1 части ничего не говорили о сиквеле. На данный момент проект закрыт.