Филатов -1 сезон
- Жанр: Мелодрамы, Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 17 февраля 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Максим Свешников
- Сценарист: Максим Свешников, Воротынцева, Михаил Зубко
- Продюсер: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Данила Шарапов
- Количество серий: 21
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Федор Сергеевич Бондарчук, Олеся Судзиловская, Марта Тимофеева, Алина Булынко, Мария Валерьевна Аронова, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Александра Власова
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- Рейтинг Дни.ру: 5.8
- Рейтинг IMDb: 5.6
О сериале
Сюжет сериал "Филатов" 1 сезон
Сериал "Филатов" 1 сезон – 21-серийный фильм, повествующий о непростой судьбе выдающегося гинеколога Андрея Филатова. Долгое время он с женой представлял идеальный супружеский тандем. Влюбленная пара познакомилась еще в медицинском университете, с тех пор они прошли много сложных жизненных ситуаций и стали единым целым, поддерживая друг друга в работе. Но в начале 1 сезона сериала мы видим, как Андрея бросает жена. Подобное событие шокирует гениального врача.
Главный герой после расставания с любимой супругой пытается наладить личную жизнь. Он ведет активные поиски новой дамы сердца. Кандидатур у успешного и обаятельного мужчины хватает, и он внимательно изучает каждую женщину, пытаясь найти в ней потенциальную жену. Но чем больше персонаж Федора Бондарчука узнает о дамах, тем отчетливее он понимает – его экс-супруга идеальна, и ее необходимо вернуть. А тем временем на работе появляется опасный конкурент в лице молодого и перспективного доктора.
Съемочный процесс
Съемки сериала "Филатов" стартовали в декабре 2018 года. Первые кадры авторы проекта сняли в квартире-сталинке где, согласно сюжету, проживают родители главного героя. Некоторые сцены создавались в фитнес-клубе и баре, в котором после работы встречаются медики московской клиники. Однако в основном съемки проходили на студии, где на 600 квадратных метрах площади было воссоздано медицинское учреждение. Здесь расположились кабинет УЗИ, палаты, кабинеты врачей и другие помещения, показанные в 1 сезоне.
Актеры о сериале
Федор Бондарчук, сыгравший гинеколога Филатова, отметил в интервью: "Мне повезло, что партнерами по съемочной площадке стали столь потрясающие артисты. Нравится сниматься в подобных кинопроектах, где есть юмор, где постоянно развиваются персонажи. Главный герой, которого я играю – запутавшийся в жизни талантливый доктор, влюбленный в супругу и пытающийся познать непростой мир с нуля".
Олеся Судзиловская, сыгравшая жену Андрея в 1 сезоне, поделилась своим мнением с журналистами: "Мы видим идеальную даму, у которой две замечательные дочки, сексуальный муж, солидная работа, отзывчивые подруги. Но оказалось, что подобная жизнь ненастоящая. И моя героиня пытается исправить ситуацию через многочисленные сложности".
Интересные факты о сериале "Филатов" 1 сезон
- Олеся Судзиловская призналась в интервью, что восхищается своим партнером по проекту Федором Бондарчуком еще со времен студенчества.
- Над Марией Ароновой гримеры потрудились на славу. По словам актрисы, она даже не сразу узнала себя в зеркале – настолько преобразился ее образ.
- Первоначально на роль Алисы рассматривалась актриса Юлия Высоцкая. Но создатели многосерийного фильма решили остановить выбор на Олесе Судзиловской.
Где смотреть сериал "Филатов" 1 сезон
Все серии вы можете посмотреть как на официальном сайте телеканала СТС, так и на сторонних онлайн-кинотеатрах:
Когда новые серии?
О продолжении ничего неизвестно. На разных сайтах можно увидеть информацию, что 2 сезон сериала "Филатов" будет показан в 2020 году, однако создатели 1 части ничего не говорили о сиквеле. На данный момент проект закрыт.
Смотреть сериал Филатов -1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|18 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|18 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|19 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|19 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|20 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|20 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|14 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|3 марта 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|3 марта 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
|21 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
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