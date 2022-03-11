Празднующая юбилей Мария Аронова страшно испугалась сглаза

11 марта актриса Мария Аронова празднует 50-летие. Журналисты выяснили, как звезда отечественного кино и сериалов будет отмечать день рождения.
Как оказалось, в особую дату Аронова собирается работать. Актриса выйдет на сцену Театра имени Евгения Вахтангова. Мария Валерьевна появится в постановке "Мертвые души".
После спектакля знаменитость организует для коллег по цеху скромное застолье. Кормить труппу салатиками Мария Аронова планирует прямо в театре.
О том, будет ли накрывать стол для родных дома, знаменитость умолчала. Мария Аронова, отметим, замужем за Евгением Фоминым, который тоже долгое время работал в театре. У пары есть общая дочь – 17-летняя Серафима. Сыну Марии Ароновой, Владиславу Гандрабуре, рожденному в первом браке, уже 20 лет.
Скоро Мария Валерьевна и ее наследник Владислав вместе выйдут на сцену. Они сыграют в свежей постановке Владимира Иванова. Детали предстоящего спектакля Аронова пока держит в тайне. Как оказалось, знаменитость страшно боится сглаза. "Это будет спектакль на четверых", – сказала актриса. Кроме того, недавно Аронова получила пару хороших предложений о съемках.