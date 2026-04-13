"Я все еще ложусь в постель со своим мужем": Симоньян раскрыла шокирующую волю Кеосаяна

Маргарита Симоньян хранит прах любимого мужа на прикроватной тумбочке.



Смерть Тиграна Кеосаяна стала огромным ударом для его семьи. Режиссер ушел из жизни в сентябре 2025 года после девяти месяцев комы. Теперь его вдова Маргарита Симоньян нашла в себе силы рассказать, как она живет без него. Оказалось, Тигран не хотел обычных похорон на кладбище. Он завещал кремировать свое тело и оставить прах в семейном доме.

Сейчас урна стоит прямо в спальне Маргариты. Маргарита Симоньян хранит прах любимого мужа на прикроватной тумбочке, и это помогает ей справляться с тяжелой потерей. В эфире НТВ она призналась Лере Кудрявцевой, что до сих пор чувствует присутствие мужа.

"Каждый мой день начинается и заканчивается мыслями о нем. Я все еще ложусь в постель со своим мужем", — поделилась вдова.

Это откровение заставило плакать всю съемочную группу.

Место для последнего пристанища супруги выбрали уже очень давно. В их загородном доме, который они строили долгих пять лет, растет дерево пиния. Эту красивую сосну они посадили вместе. Кеосаян твердо решил, что хочет лежать именно под ней. Симоньян пообещала мужу исполнить эту волю. Сейчас она занимается строительством необычного сооружения — стеклянного саркофага. Это будет прозрачная конструкция под той самой пинией, где супруги со временем воссоединятся навсегда.

Маргарита уже решила, что ее после смерти тоже кремируют. Она попросила близких позже смешать ее прах с прахом Тиграна и поместить в этот саркофаг. Их история любви вообще кажется чудом. Врачи предрекали режиссеру смерть еще много лет назад. У Кеосаяна было очень слабое сердце. Он пережил два тяжелых инфаркта в 2008 и 2010 годах.

Когда они только познакомились, Тиграну было 45 лет. Медики тогда давали ему от силы год жизни. Но судьба распорядилась иначе и подарила им тринадцать счастливых лет. Режиссер всегда боялся повторить судьбу отца, который умер в 58 лет. Он очень надеялся на современную медицину, но чуда не случилось. Кеосаян впал в кому за две недели до своего 59-летия. Девять месяцев врачи боролись за его жизнь, но сердце не выдержало.