Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Понедельник
31 мая
Лента новостей
11:13
Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению
10:59
"Был сопливым мальчуганом": решительная Сотникова "сняла" известного исполнителя
10:54
В подмосковной квартире нашли 4 трупа
10:48
Опубликован тизер заключительного сезона сериала "Декстер"
10:34
Успенская составила завещание после предательства мужа
10:18
"Хамства не терплю!": затравленная Долина взорвалась после громкого скандала с молодой певицей
10:10
Коктебельский лайн-ап
09:58
СМИ: прославившийся в 90-х Тарзан погиб при крушении самолета
09:55
Назван период прекращения роста цен в России
09:42
Как девочка: 48-летняя Наташа Королева возбудила народ откровенным видео
09:33
"Омерзительно!": Водонаева без трусов вызвала оторопь
09:18
Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти
08:50
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
08:43
Победившая на "Голосе" дочь Алсу высказалась о своем участии в "Евровидении"
08:17
Эксперт Жарихин об отказе Минска от авиасообщения с Крымом: Лукашенко можно сравнить со "своевольной женой"
08:17
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
08:11
Летом россиянам установят новые тарифы ЖКХ
05:52
"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь
02:04
"Типичная баба после расставания": Ивлеева шокировала интимным фото
00:05
Мария Миронова обнародовала фотографии детей
22:09
"Уж получше Собчак!": Возлюбленная Виторгана без белья завела народ
20:00
"Он уже не мальчик!": Любовница 90-летнего Краско поведала об интиме с актером
19:23
В Екатеринбурге экс-сотрудник МВД устроил пальбу по прохожим
18:45
Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную
18:37
Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии
18:30
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
18:18
Крид с золотыми зубами похвастался часами за полтора миллиона
18:15
Володин рассказал о попытке Европарламента использовать встречу Путина с Байденом
18:04
"Уже понимает, как бедрами крутить": 5-летняя дочь Николаева удивила народ
17:30
Выпал с шестого этажа: малыш звезды "Дома-2" оказался в реанимации с разрывом внутреннего органа
17:21
"Дети для меня все": Климова о материнстве
17:20
Ковид не пощадил? Пахмутова объявила о здоровье сдавшего Добронравова
17:19
В России введут алкозамки для автомобилей
16:47
Провал года: поклонники осудили сезон "Холостяка" с Тимати
16:45
"Император в своей империи": Плющенко за рулем иномарки въехал на каток собственной спортивной академии
16:32
"Не всем дано!": Редкое семейное фото Подольской довело до трясучки
16:14
"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова
16:13
Денис Шведов шокировал подробностями "Последнего героя"
15:57
Валерия сделала заявление на фоне слухов о неверности Пригожина: Не пропускает ни одной юбки
15:47
Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу
15:35
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
15:31
В Сети появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
15:11
Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
14:54
Райский курорт: Анфиса Чехова дразнит солнечными фотографиями
14:46
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
14:33
Генерал СБУ: решение Зеленского по Белоруссии – его личная обида
14:31
В Сети появились фото могилы Садальского
14:26
Ефремов празднует день рождения
13:56
Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии
13:31
Писатель Пелевин стал жертвой доброжелательного воришки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви
"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти

Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти

За местом упокоения Дмитрия Хворостовского тщательно следят. Могила оперного певца выглядит очень ухоженно.
прочитано 555 раз

Могила артиста на Новодевичьем кладбище просто утонула в цветах. Оказывается, за последним приютом исполнителя ухаживают его поклонники.

ПО ТЕМЕ

Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского

Сын убивается по покойному Хворостовскому

 Дмитрий Александрович Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Люди регулярно выбрасывают засохшие цветы и моют памятник Дмитрию Хворостовскому. Есть на могиле и свечи и спички. Любой человек имеет возможность зажечь свечу в память о знаменитости.

Одна из почитательниц таланта оперной звезды пришла в дождь, чтобы прибраться на могиле. Такое трепетное внимание к могиле – редкость даже для знаменитостей.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер осенью 2017 года от онкологического заболевания. 55-летний артист покинул этот мир в Лондоне. Рядом с певцом была любящая семья.

Исполнитель просил, чтобы его кремировали и часть праха захоронили в Москве, а часть – в Красноярске, на его малой родине. Так родные и поступили. В день 57-летия звезды ему открыли памятник. Родители Дмитрия Хворостовского отказались от помощи фанатов и товарищей при его установки. Фанаты говорят, что без слез не могут видеть его, ведь он предстает как живой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 09:18 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рак матки": 50-летнюю Кудрявцеву поразила новость о страшном диагнозе

Все показали на ТВ
Шоу-бизнес

"Грозит инвалидность": врачи предупредили покалеченную Кравец

Большое горе звезды
Шоу-бизнес

Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Актрисе задали главный вопрос
Шоу-бизнес

"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам

Ее эмоции зашкаливают

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+