Могила Хворостовского утонула через три года после его смерти

Могила артиста на Новодевичьем кладбище просто утонула в цветах. Оказывается, за последним приютом исполнителя ухаживают его поклонники.
Люди регулярно выбрасывают засохшие цветы и моют памятник Дмитрию Хворостовскому. Есть на могиле и свечи и спички. Любой человек имеет возможность зажечь свечу в память о знаменитости.
Одна из почитательниц таланта оперной звезды пришла в дождь, чтобы прибраться на могиле. Такое трепетное внимание к могиле – редкость даже для знаменитостей.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер осенью 2017 года от онкологического заболевания. 55-летний артист покинул этот мир в Лондоне. Рядом с певцом была любящая семья.
Исполнитель просил, чтобы его кремировали и часть праха захоронили в Москве, а часть – в Красноярске, на его малой родине. Так родные и поступили. В день 57-летия звезды ему открыли памятник. Родители Дмитрия Хворостовского отказались от помощи фанатов и товарищей при его установки. Фанаты говорят, что без слез не могут видеть его, ведь он предстает как живой.
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