Дочь покойного Хворостовкого шокировала народ мистическим совпадением

Приемная дочь Дмитрия Хворостовского показала публике своих очаровательных малышей.

Известный оперный певец ушел из жизни еще в 2017 году. Его смерть, потрясшая поклонников, стала следствием тяжелой и длительной болезни. После себя знаменитый баритон оставил много наследников. В первом браке супруга Светлана Иванова родила певцу близнецов Даниила и Александру, а также народный артист удочерил старшую дочь жены от ее первого брака – Марию. Вторая жена – Флоранс Илли тоже подарила Дмитрию Хворостовскому сына и дочь.

Теперь дети покойного певца уже взрослые. Его приемной дочери Марии 39 лет. Женщина тоже уже родила двоих детей с минимальной разницей в возрасте. В своем инстаграм-аккаунте она показала фото своих очаровательных малышей и поделилась интересной мыслью: Мария считает, что будучи старшей сестрой близнецов, она как-то подсознательно воспроизвела этот опыт в своей взрослой жизни. Возможно, это какое-то мистическое совпадение – в общем, женщине есть о чем подумать. Подписчики Марии отметили, что все возможно, хотя и не все нашли в этом событии что-то шокирующее. Фолловеры оставили маленьким внукам Хворостовского множество комплиментов и отметили, что они напоминают ангелочков.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс произвела настоящий фурор, облачившись в подвенечное платье.