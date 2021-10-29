Вдова в шоке: могила Хворостовского утонула

Флоранс Хворостовская продемонстрировала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте, как сегодня выглядит последний приют артиста на Новодевичьем кладбище. Оказалось, что даже спустя четыре года после смерти почитатели таланта исполнителя не забывают дорогу к нему.
Вдова покойного певца сообщила, что могила ее мужа просто утонула в живых цветах. Она искренне поблагодарила тех, кто помнит ее супруга. Женщина не стала уточнять, сама она сделала фото с погоста или ей его прислал кто-то из знакомых, посетивших могилу звезды мировой оперной сцены.
"Так красиво и трогательно", – высказалась Флоранс в микроблоге. Она отметила, что певец был, есть и всегда останется самым любимым артистом и гордостью России.
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет. Певец два с половиной года боролся с раком мозга. Умер он в кругу семьи. Прах артиста был поделен на две части и захоронен в Красноярске и Москве.
Как писали "Дни.ру", 2 июня этого года исполнилось ровно 20 лет со дня бракосочетания Дмитрия Хворостовского с супругой. Флоранс в честь этой даты делилась снимками, на которых влюбленные, обнявшись, смотрят в кадр.
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