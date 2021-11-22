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Шоу-бизнес
Вдова обратилась к мертвому Хворостовскому

Вдова обратилась к мертвому Хворостовскому

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер четыре года назад.
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Родившийся в Красноярске Дмитрий Хворостовский благодаря своему таланту прославился на весь мир. Ему рукоплескали в "Ла-Скала", "Ковент-Гардене", Сиднейском оперном театре... Он трижды был номинирован на "Грэмми". Но, как это обычно бывает, Бог забирает лучших. В 55 лет народный артист России скончался из-за онкологии.

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Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Уже четыре года вдова Хворостовского Флоранс Илли периодически вспоминает о покойном супруге на своей странице в "Инстаграм". В понедельник, 22 ноября, она опубликовала видео с фотографиями возлюбленного. Под кадрами она обратилась к Дмитрию и призналась, что по-прежнему очень любит его и скучает.

В комментариях отметились не только поклонники артиста, но и его коллеги – например, оперная певица Анна Нетребко. Она отметила, что четыре года без Хворостовского прошли очень быстро.

"Светлая память гению", "Навсегда в нашей памяти", "И мы скучаем очень", – написали почитатели творчества знаменитого певца.

Ранее Флоранс показала поклонникам Дмитрия Хворостовского, как спустя годы выглядит могила артиста на Новодевичьем кладбище. На снимках видно, что место захоронения усыпано цветами. Очевидно, почитатели оперного певца не забывают дорогу к нему.

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Дмитрий Хворостовский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 20:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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