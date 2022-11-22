Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова

Как летит время!... Вот уже пять лет с нами нет выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского. Его вдова Флоранс Илли-Хворостовская оставила трогательное послание умершему супругу в запрещенных в России социальных сетях,



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