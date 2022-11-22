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Шоу-бизнес
Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова

Наследник баритона: признание вдовы в годовщину смерти Хворостовского потрясло Кадырова

Как летит время!... Вот уже пять лет с нами нет выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского. Его вдова Флоранс Илли-Хворостовская оставила трогательное послание умершему супругу в запрещенных в России социальных сетях,
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"Пять лет с тех пор, как ты покинул нас... В моем сердце навсегда... Покойся с миром, ангел. Люблю тебя", – написала Флоранс.

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Дмитрий Александрович Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Одним из первых на эти пронзительные лаконичные строчки отреагировал Эмиль Кадыров. Этот талантливый певец, виртуозный гитарист, солист театра "Градский Холл" и участник 4-го сезона телешоу "Голос", где был в команде Александр Градского. Обладателя этого уникального баритона часто сравнивают с Хворостовским и говорят, что Эмиль – его сценический наследник.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет. Певец два с половиной года боролся с раком мозга. Умер он в кругу семьи. Прах артиста был поделен на две части и захоронен в Красноярске и Москве. 16 октября 2019 года родители Дмитрия Хворостовского установили за несколько миллионов памятник на Новодевичьем кладбище столицы, ради которого продали квартиру в Москве. "Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать", – сообщил тогда в интервью отец покойного.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2022, 13:12
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