"И до него, и после него": почему песни Хворостовского не останутся в памяти людей?

Народный артист РФ Дмитрий Хворостовский прославился на весь мир своим оперным баритоном. В 2017 году после двухлетней борьбы с раком мозга артист умер в возрасте 55 лет. У выдающегося певца осталось пятеро детей от двух браков. Некоторые наследники решили пойти по стопам отца и связать свою жизнь с музыкой.
Музыкальный критик Илья Легостаев поделился мыслями о феномене Дмитрия Хворостовского. Интервью опубликовал Пятый канал. По словам эксперта, дело было не только в уникальном голове певца, но в самой личности Дмитрия. Он был харизматичным, ярким, легко привлекал внимание публики и быстро располагал ее к себе.
"Такое удавалось Паваротти, Доминго. Хворостовский из их числа", — говорит критик.
В то же время Илья Легостаев высказал мысль, что как таковые песни Дмитрия Хворостовского, скорее всего, не останутся в памяти людей. Дмитрий был исполнителем классической музыки, репертуар, который сохраняется из года в год. А вот манера исполнения — это то, чего забыть невозможно.
"Он арии, которые исполняли до него и будут исполнять после него. Но его помнят по тому, как он это делал. А делал он очень ярко", — заканчивает поклонник Дмитрия Хворостовского.