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Шоу-бизнес
Вдова Хворостовского в подвенечном платье произвела фурор: Какое счастье

Вдова Хворостовского в подвенечном платье произвела фурор: Какое счастье

В личном блоге вдовы Дмитрия Хворостовского Флоранс появились снимки со свадьбы.
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Второго июня исполнилось ровно 20 лет со дня бракосочетания оперных певцов. На снимках запечатлены 39-летний артист и его 35-летняя спутница. Пара нежно обнимается и с улыбкой смотрит в кадр.

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На Флоранс Илли надето подвенечное кружевное платье с открытыми плечами, а на Дмитрии Хворостовском – черный смокинг. В руках невеста держит скоромный букет из белых и желтых роз. Оба так и светятся от счастья. "Двадцать лет назад в этот день", – подписала фотографии вдова.

Пользователи Сети пришли в восторг от снимков. Поклонники отметили, что Флоранс и Дмитрий Хворостовские – невероятная пара, которая до сих пор вызывает восхищение и уважение.

"Какое счастье, что встретились! Какое счастье, что стали единым целым! Прекраснейшая пара, вызывающая восторг, восхищение и бесконечное любование! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие красивые", "Всегда приятно смотреть на фото Дмитрия и Флоранс", "Красивые, счастливые, талантливые!", "Красивые! Счастливые! У настоящей любви нет конца, есть только начало", "Самая гармоничная пара", – написали в комментариях.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после продолжительной борьбы с раком. Супруга была рядом с артистом до последней минуты и верила в то, что болезнь удастся победить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 18:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

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