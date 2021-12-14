Осиротевшие двойняшки наплевали на бабушку и деда, младшие унаследовали талант: как живут дети Хворостовского

Не все наследники артиста дорожат родственными связями

Дмитрий Хворостовский скончался из-за глиобластомы мозга четыре года назад. Выдающийся артист узнал о тяжелой болезни в 2015 году и открыто рассказал о своем диагнозе. Последние два года жизни оперный певец продолжал давать концерты и помогать другим. Летом 2017 года состоялось последнее выступление Хворостовского, а в ноябре страна содрогнулась от известия о его смерти. Однако особенно тяжело, само собой, было близким знаменитости. У легендарного артиста осталось пятеро детей и любимая супруга.

Впервые Дмитрий Александрович стал отцом после встречи со своей первой женой – танцовщицей кордебалета Светланой Ивановой. В прессе ходили слухи, что спутница не была верна артисту. Однако он не только закрывал глаза на измены избранницы, но и удочерил ее дочку Машу, которую та родила еще до встречи с ним. А спустя несколько лет у пары родились общие наследники: двойняшки Александра и Даниил. Супруги расстались, когда детям было пять лет.

Вскоре после развода с первой женой, Дмитрий Александрович встретил вторую. Оперная певица Флоранс Илли-Хворостовская не только стала супругой и музой артиста, но и подарила ему еще двоих детей: сына Максима и дочку Нину.

В 2015 году Хворостовскому поставили диагноз. А через несколько месяцев его бывшая супруга Светлана неожиданно скончалась от последствий менингита – двойняшки потеряли маму всего в 19 лет. Артист поспешил поддержать наследников, которые лишились родительницы. Как рассказывал оперный певец, старшие дети знали о его диагнозе, а вот младшим, которым тогда было всего 12 и 8 лет, правду так и не рассказали.

Сейчас и старшие, и младшие наследники Дмитрия Александровича тесно общаются и, по возможности, собираются большой дружной семьей. Марии, приемной дочери артиста, исполнилось 39 лет. Женщина, как и двойняшки, живет в Англии и занимает должность руководителей хедхантерской фирмы.

Хворостовский никогда не переживал за будущее Александры – своей дочери от первого брака. Девушка занялась английской литературой и успешно окончила университет. А вот судьба сына Даниила, который должен был стать ракетчиком, но предпочел профессию музыканта, всерьез волновала знаменитого отца. Оперный певец боялся, что отпрыск не сможет добиться успеха в карьере и будет несчастен. Однако Даниил, которому, как и Александре, исполнилось 25 лет, все-таки преуспел в профессии. Молодой человек уже вовсю гастролирует с рок-группой в качестве исполнителя и бас-гитариста.

Младшим наследникам знаменитости тоже достались замечательные гены. 18-летний Максим, как и его 14-летняя сестра Нина, играет на музыкальных инструментах. К тому же, дочь звезды талантливо поет.

Несмотря на то, что дети оперного певца остались дружны даже после его ухода из жизни, связи между некоторыми родственниками продолжают ослабевать с каждым годом. Два года назад родители Хворостовского рассказали "СтарХит", что старшие внуки общаются с ними очень холодно. Мама артиста, Людмила Петровна, считает, что это уже не изменить.