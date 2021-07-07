"Как это случилось?": Вдова Хворостовского выставила взрослого красавца-сына

Прославленный баритон Дмитрий Хворостовский был женат дважды. От первого брака с танцовщицей Светланой Ивановой родились близнецы Александр и Даниил. А от оперной певицы Флоранс Илли на свет появились сын Максим и дочь Нина.

7 июля Максим Хворостовский отмечает совершеннолетие – ему исполнилось 18 лет. Флоранс на своей странице в социальной сети "Инстаграм" выставила снимок взрослого парня, сопроводив его трогательной подписью.

"С днем рождения, мой прекрасный сына! Сегодня 18!!! Как это случилось? Я так горжусь тем молодым человеком, которым ты стал.... И я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить", – пишет счастливая мать.

Действительно, Максим стал настоящим красавцем. И стал очень похож на знаменитого отца. Недавно он признался, что решил пойти по его стопам. "Я хочу быть музыкантом, – сообщил Максим Хворостовский. – Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок".

При этом о Дмитрии Александровиче молодой человек отзывается с большой любовью. Он называет его самым добрым и лучшим папой и другом в мире.

Напомним, 22 ноября 2017 года семья Хворостовского опубликовала заявление, в котором сообщила, что "после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне". Прах артиста был поделен на две части и захоронен в Красноярске и Москве. Кумиру было всего 55 лет...