"Дети у меня": жена Грудинина раскрыла подробности развода

Триумф России на ЧМ-2018 Эксклюзивы Расписание матчей ЧМ-2018 Смерть звезды "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
партнеры
Четверг 5 июля
Лента новостей
17:45
"ЕР" поддержит граждан предпенсионного возраста
17:41
Малахов выпал в осадок от драки известной певицы со свекровью
17:25
Россию жестко раскритиковали за матч с Испанией
17:02
Евросоюз продлил санкции против России
16:57
Директор известного театра умерла в Петербурге
16:43
В России одобрили дорогие билеты в Крым
16:38
В Нидерландах из музея украли опасный яд
16:32
Под Вологдой ребенок покалечился на территории школы
16:03
После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны
15:58
В Москве с 40-го этажа рухнул лифт с человеком внутри
15:56
Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе поедет осенью
15:49
Под Москвой подростки устроили крупный пожар в мусорке (видео)
15:32
"Даже смотреть больно": Дзюба показал травму перед матчем с Хорватией
15:12
Внук отобрал у ошалевшей Семеновой последнюю майку
15:11
"Есть что скрывать": в смерти звезды "Дома-2" обвинили случайного любовника
14:54
Черчесов подписал новый контракт и ушел из команды
14:48
Когда Россия перейдет на цифровую экономику
14:34
В Ростове в аварии с маршруткой пострадали 8 человек
14:32
BQ Slim: идеальный бюджетный смартфон
14:32
Звезды показали роскошные формы в купальниках
14:27
Украинского вратаря выгнали из команды за поддержку России
14:23
В Сети появились фото 20-летней невестки Шукшиной с двумя мужиками
14:16
Волочкова вызвала омерзение огромными изуродованными ногами
14:06
В Сургуте стая уток устроила серьезное ДТП
14:03
В Кремле сделали заявление о пенсионной реформе
14:01
В Парке Горького открылась летняя цирковая школа
13:51
Пациентка психбольницы случайно убила соседку по палате
13:50
Самый необычный болельщик на ЧМ в России
13:42
Корчевников залез в душу потерявшей ребенка Смеховой
13:41
Медведева растаяла от прикосновений старого гея
13:39
Тренер российского баскетбольного клуба разбился в ДТП
13:24
Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
13:22
Умер режиссер фильма "Собибор"
13:13
Развод от "Натали Турс": что делать брошенным туристам
13:03
Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой
12:59
В Башкирии медсестра перепутала лекарства и обожгла кишечник ребенку
12:42
"Очень болен и крайне истощен": состояние Джигарханяна вызывает опасения
12:26
ЦБ жестоко обошелся с банком сына Кобзона
12:26
Легендарную модель Регину Збарскую воскресили из мертвых
12:19
Метро в Лианозово придет в 2022 году
12:12
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
11:53
В России предложили ввести ограничение на пластические операции
11:47
В Уфе автоледи сбила ребенка на велосипеде и сбежала
11:47
Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста
11:39
Названа причина смерти звезды "Дома-2"
11:38
Российским футболистам отказались платить за успех на ЧМ-2018
11:29
Известный российский музыкант госпитализирован с инфарктом
11:20
Первая любовь рассказала о молодом Акинфееве
11:18
Под Омском на древнем могильнике построили базу отдыха
11:10
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
10:57
Меган Маркл отреклась от отца-чурбана
10:42
Пьяный тагильчанин напал на вагоновожатую трамвая
10:39
Работа признана опасной для женщин
10:23
В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ-2018
10:20
"Это не СССР": Европе предсказали победоносную войну с Россией
10:12
Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами
09:58
Акинфеев поселился в Московском зоопарке
09:43
Пенсиям россиян пообещали стремительный рост
09:39
"Тебя надолго не хватит": неутешительный вердикт Евгении Брик
09:13
Пугачева дала от ворот поворот Домогарову
09:13
Известный актер мучается страшными болями
09:12
32-летний волгоградец прыгнул с моста в реку и умер
09:07
Над рублем нависла серьезная угроза
08:51
В Кузбассе женщина умерла из-за отсутствия в городе реанимации
08:36
Больная Началова откровенно об осложнениях
08:34
Бойкотирующая ЧМ-2018 Тереза Мэй села в лужу
08:26
Мощный залп Скрипалями по России потерпел фиаско
08:23
30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи
08:08
Ворвавшийся в квартиру преступник порезал москвичку и ее дочь
22:03
Как изменится жизнь россиян после повышения НДС
22:00
Всплыли грязные секреты пиарщицы "Леруа Мерлен"
21:57
Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем
21:36
Израиль может остаться без "Евровидения"
21:30
Лондон раздувает скандал с "новыми Скрипалями"
21:20
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
21:02
Отекшей Волочковой посоветовали сменить грудь
20:44
Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам
20:41
Москва встала в многокилометровых пробках
20:38
Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве
20:19
Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез
20:06
Смерть звезды КВН на прокурорской даче обрастает тайнами
20:01
Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель
19:48
Прорыв трубы превратил двор в Омске в водоем (фото)
19:26
"Дождь" снимает костюмированное расследование о Вагнере
19:23
В Удмуртии пьяный дебошир побил полицейского
19:17
Красотка-наркодилер из Нижнего Новгорода оказалась Артемом
19:09
Смартфон определит смерть владельца
19:05
Что главное в пиве
19:01
Родственников пациентов допустят в реанимацию
19:00
На Украине потеряли Путина
18:50
Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову
18:31
Малахов с обидой рассказал о работе на Первом канале
18:25
Врачи раскрыли состояние попавшего в больницу Прилучного
18:21
"Что такое ватка": чем Галина Панина из "Леруа Мерлен" оскорбила россиян
17:40
Пошел на таран: иномарка снесла людей с тротуара в Сочи (видео)
17:22
Смерть звезды КВН потрясла Маслякова
17:20
В России умер известный дирижер
17:13
Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
16:58
Поступок Путина вызвал панику на Западе
16:57
Москвичам показали настоящую Бразилию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову
Общество

"Дети у меня": жена Грудинина раскрыла подробности развода

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Недавно достоянием общественности стала информация о бракоразводном процессе экс-кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина и его жены Ирины. Женщина долгое время не давала согласия на развод, так как венчалась с мужем в церкви.
прочитано 3128 раз

Ирина рассказала, что их с Грудининым дети в силу возраста способны с пониманием отнестись к решению родителей. "Все серьезно, насколько может быть серьезно. Вы же знаете причину, зачем спрашиваете. Все правильно пишут. Дети у меня уже взрослые, у меня четверо внуков, поэтому с детьми все нормально", – заявила супруга политика.

ПО ТЕМЕ

30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи

 Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Кроме того, женщина подтвердила, что судебное заседание пройдет уже 16 июля, передает телеканал "360". Стоит отметить, что во время предыдущего слушания супруга Грудинина обратилась к мировому суду с просьбой предоставить срок на примирение. Она не теряла надежды, что муж откажется от своего решения, но этого не произошло.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет. За это время женщина родила коммунисту двоих сыновей.

Однако семейное счастье оказалось хрупким как хрусталь. Выяснилось, что у политика давно есть вторая пассия.

Любовница Ксения также подарила Грудинину двоих детей. При этом официальная супруга коммуниста Ирина ничего не подозревала о его похождениях.

По словам знакомых Грудининой, женщина тяжело переживает развод и предательство. Она до последнего надеялась, что муж не посмеет нарушить супружеские обещания.

Автор: Михаил Вштанов5 июля 2018, 14:55

комментарии

Политика

На Украине потеряли Путина
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа

Шоу-бизнес

Малахов выпал в осадок от драки известной певицы со свекровью
Лазарева обратилась к Шацу после расставания
После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны
Внук отобрал у ошалевшей Семеновой последнюю майку

Проишествия

Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование

Lifestyle

Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
Шоу-бизнес

"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях

Телеведущая обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой

Латиноамериканец порадовал фанатов
Шоу-бизнес

После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны

Артист устал от судебных тяжб
Общество

Домохозяйка прославилась на всю Россию благодаря измене мужа

Видео на YouTube собрало более миллиона просмотров

Гороскоп

Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года

Фоторепортажи

Звезды показали роскошные формы в купальниках
Самый необычный болельщик на ЧМ в России
Легендарную модель Регину Збарскую воскресили из мертвых
"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество

Спорт

Украинского вратаря выгнали из команды за поддержку России
Медведева растаяла от прикосновений старого гея
Российским футболистам отказались платить за успех на ЧМ-2018
Первая любовь рассказала о молодом Акинфееве

Регионы

"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru