"Дети у меня": жена Грудинина раскрыла подробности развода

Недавно достоянием общественности стала информация о бракоразводном процессе экс-кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина и его жены Ирины. Женщина долгое время не давала согласия на развод, так как венчалась с мужем в церкви.



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