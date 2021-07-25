Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский обратился к коллеге из КПРФ Геннадию Зюганову с призывом прекратить втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина.

Такой пост появился в Telegram-канале Владимира Жириновского. В сообщении он попросил Зюганова оставить в покое Павла Грудинина, который, по его мнению, является хорошим хозяйственником, сделавшим для жителей "Совхоза имени Ленина" много хорошего.

Кроме того, лидер ЛДПР назвал прекрасной клубнику, выращиваемую совхозом. Он напомнил, что экс-депутат КПРФ Владимир Бессонов, которого заочно осудили на три года тюрьмы за нападение на полицейских, сейчас находится в бегах в Литве, а возглавлявший движение "За новый социализм" Николай Платошкин в данный момент ограничен в свободе.

Теперь, по мнению Жириновского, КПРФ добивает Грудинина. Владимир Вольфович подчеркнул, что Геннадий Андреевич прекрасно понимает, что директор "Совхоза имени Ленина" никогда не станет президентом, а коммунистическая партия не выиграет ни на одних региональных выборах, а в списках КПРФ не будет никогда сомнительных лиц.

Владимир Жириновский посоветовал также коллеге подумать о смене названия его партии, поменять программу, а кроме того, забыть о таких кумирах, как Сталин, Ленин, словах по типу "коммунизм" и "социализм". По его мнению, на сегодняшний день все левые режимы в стране обречены. В связи с этим, он призвал Геннадия Зюганова позволить Грудинину просто возглавлять совхоз и спокойно вести свой бизнес.