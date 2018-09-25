Грудинин бьется из-за шоу "Прямой эфир" с Малаховым
Рассмотрение иска назначено на конец октября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова. По ее словам, в своем иске Павел Грудинин просит признать недостоверными сведения, распространенные в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова от 12 июля.
Кроме того, он настаивает, чтобы обязать ВГТРК опровергнуть их. Сведения, прозвучавшие в программе Малахова "Прямой эфир" и оспариваемые истцом, касаются его бракоразводного процесса, передает "Интерфакс".
В качестве компенсации морального вреда Павел Грудин просит взыскать с ВГТРК один рубль. Судебное заседание вокруг шоу Малахова "Прямой эфир" начнется в Савеловском суде 31 октября в 10:00 мск.
Напомним, директор совхоза имени Ленина развелся с супругой Ириной этим летом после 37 лет брака. 16 июля их брак расторг мировой суд. Там сообщили, что заявление о разводе подал сам Грудинин. Ранее Ирина Грудинина стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она дала первое интервью, раскрыв подробности семейной драмы, именно в прямом эфире шоу Андрея Малахова.
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