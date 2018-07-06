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Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Жена бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина рассказала о скором разводе с супругом после более 30 лет брака. В свою очередь, представить Русской Православной Церкви заявил, что давшему обещание перед Богом политику необходимо сохранить семью. 
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Информация о том, что помимо семьи у бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина были и остаются отношения с другой женщиной, шокировала россиян. "Грязное белье" из личной жизни публичных людей нередко становится достоянием общественности, поэтому этим, как правило, никого не удивить. Однако нарушившего обет супружеской верности Грудина народ готов поднять на вилы.

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 Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Дело в том, что законная жена директора совхоза имени Ленина до последнего надеялась сохранить брак, так как он бы венчан в церкви. Стоит отметить, что стремление Грудининой образумить загулявшего супруга имеет под собой все основания.

Так, протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что российского политика необходимо убедить сохранить семью, передает НСН. Более того, жена может отказать ему в церковном разводе, а РПЦ, в свою очередь, не оставит это без внимания.

"У нас недавно был принят церковный документ, который предполагает довольно легкую процедуру признания церковного брака утратившим каноническую силу. С ее легкостью многие не согласны. Но в данном случае мы имеем очень тяжелое проявление греха", — обратил внимание Чаплин. Более того, священник вспомнил слова Иисуста Христа о том, что "тот, кто разведется с женой не по причине ее прелюбодеяния, сам согрешает".

Чаплин отметил, что самый очевидный грех в данной ситуации – параллельная семья и прелюбодеяние самого Грудинина. "Я убежден в том, что нужно убедить его сохранить брак всеми возможными способами. И кстати, если жена откажет ему в праве на церковный развод, это для церковных властей тоже что-то да должно значить", – объяснил протоиерей.

Более того, если все же развод будет дан, а церковный брак признан утратившим каноническую силу, Грудинину уже не светит второе венчание в новой семье, добавил Чаплин. "Второй брак его благословлять, это точно преступление. Это плевок в лицо Богу. По смыслу канонических правил и слов Христа, конечно, речь идет о прелюбодеянии со стороны жены, но я думаю, что любая супружеская неверность, в том числе и его, являются бесспорным грехом. Как можно позволять вступать в следующий церковный брак человеку, который совершил такой грех и не раскаивается в нем? Он годами должен каяться, чтобы причаститься. О венчании может здесь говорить только сознательный богохульник", – резюмировал священнослужитель.

Напомним, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет. За это время женщина родила коммунисту двоих сыновей.

Суд рассмотрит иск Грудинина о расторжении брака с супругой 16 июля. Ранее состоялось заседание, на котором жена политика попросила суд предоставить им срок на примирение.

Автор: Михаил Вштанов6 июля 2018, 10:26

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