Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей
С супругой политик не жил последние девять лет. Свою новую пассию он встретил двумя годами позже. "И ушел я из семьи не из-за Ксении. Ксения работала у нас в совхозе юристом", – цитирует Грудинина "Московский Комсомолец". По его словам, развод Ирина не дает, поскольку хочет иметь статус замужней дамы.
Свою возлюбленную Ксению политик считает ангелом. "Она добрая, тихая, спокойная. И честно, она моя любимая женщина, у нее ангельский характер", – признался он. После официального развода глава совхоза имени Ленина намерен зарегистрировать отношения с любовницей.
Ксению от глаз общественности Павел Грудинин не скрывал. По его словам, все в совхозе знают, что у них двое маленьких детей.
16 июля предстоит суд по делу о разводе Грудинина с супругой. Однако идти на заседание он не собирается – этим займется его адвокат. "Наши интересы будут представлять юристы. Потом начнется раздел имущества", – сказал он.
Несмотря на это, глава совхоза имени Ленина уверен, что все обойдется без скандалов, тем более, что у них с женой четверо любимых внуков. Напомним, ранее состоялось судебное заседание, на котором жена политика попросила суд предоставить им срок на примирение.
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