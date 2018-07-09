Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей

Глава совхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, с которой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своей возлюбленной Ксении.

С супругой политик не жил последние девять лет. Свою новую пассию он встретил двумя годами позже. "И ушел я из семьи не из-за Ксении. Ксения работала у нас в совхозе юристом", – цитирует Грудинина "Московский Комсомолец". По его словам, развод Ирина не дает, поскольку хочет иметь статус замужней дамы.

Свою возлюбленную Ксению политик считает ангелом. "Она добрая, тихая, спокойная. И честно, она моя любимая женщина, у нее ангельский характер", – признался он. После официального развода глава совхоза имени Ленина намерен зарегистрировать отношения с любовницей.

Ксению от глаз общественности Павел Грудинин не скрывал. По его словам, все в совхозе знают, что у них двое маленьких детей.

16 июля предстоит суд по делу о разводе Грудинина с супругой. Однако идти на заседание он не собирается – этим займется его адвокат. "Наши интересы будут представлять юристы. Потом начнется раздел имущества", – сказал он.

Несмотря на это, глава совхоза имени Ленина уверен, что все обойдется без скандалов, тем более, что у них с женой четверо любимых внуков. Напомним, ранее состоялось судебное заседание, на котором жена политика попросила суд предоставить им срок на примирение.