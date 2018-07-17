Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе

Жена бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина впервые после развода прокомментировала решение суда. Кроме того, она рассказала о предстоящем разделе имущества.



Ирина заявила, что ожидала подобного исхода, и решение суда не было для нее сюрпризом. "Сейчас мы ждем решения суда, так как судья попросила какое-то время для того что подготовить это решение. Дальше в зависимости от этого решения будем как-то координировать свои действия", – пояснила она.

Экс-супруга кандидата в президенты также отметила, что попытки решения вопроса мирным путем не увенчались успехом, передает телеканал "360". "Мы не смогли договориться и поэтому, я думаю, Павел Николаевич подал в суд. Для меня форма подачи явилась большой неожиданностью и, судя по всему, он отверг все попытки мирных переговоров", – продолжила Ирина.

Примечательно, что на всех предвыборных гонках Грудинина была заявлена как официальная супруга кандидата. Об этом Ирина рассказывала с легким волнением, будто подтверждая тот факт, что Павел Николаевич нагло использовал ее в политических целях. "Я думаю, для своей дальнейшей политической деятельности Павел Николаевич решил снять с себя это, потому что для него это составляет какой-то вопрос", – убеждена она.

Более того, Ирина прояснила ситуация с имущественным вопросом. "Что касается раздела имущества, комментариев я никаких не даю. Когда будет подан иск, тогда мы с вами это обсудим", – заверила Грудинина.

Так стало известно, что дом в совхозе имени Ленина в Подмосковье, в котором сейчас проживает Ирина, бывшие супруги оформили на детей. В случае раздела имущества его делить не будут.

Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет.

На первом заседании суда Грудинина даже просила предоставить срок на примирение. Она пыталась всеми силами повлиять на мужа, ожидая, что он откажется от развода. В ответ представитель политика показал суду свидетельства о рождении другой женщиной двух детей коммунисту.