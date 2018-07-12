Малахов подобрал брошенную жену Грудинина

Супруга политика и главы совхоза имени Ленина Ирина Грудинина дала первое интервью в программе "Прямой эфир". Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям.

После того как в СМИ появилась информация о том, что Павел Грудинин подал на развод с женой после почти четырех десятков лет брака, Ирина решилась публично рассказать об их жизни, изменах мужа и разводе с ним. Судя по всему, ведущий шоу сумел найти подход к женщине в непростой ситуации.

Долгое время политик жил на две семьи. При этом в обществе супругой он представлял Ирину, а фактически строил отношения с 32-летней Ксенией Кутюхиной. К слову, они воспитывают двоих маленьких детей.

Когда тайное стало явным, законная жена подавать на развод отказалась в надежде сохранить брак, ведь у нее тоже двое детей. Но недавно Грудинин решил обрубить концы и все же официально развестись. По словам Ирины, для нее это стало полной неожиданностью.

"О разводе я узнала не лично, а через СМС-сообщение. Долгое время не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну и попросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод", – цитирует Ирину Грудинину Teleprogramma.pro. По словам женщины, муж все это время жил в семье, а о разрыве не было и речи.

Публикация от @malakhov007 11 Июл 2018 в 11:29 PDT

Кроме того, на программе стало известно и то, что политик много раз изменял супруге. Грудинина призналась, что Павел Николаевич каждый раз просил прощения, умолял разрешить ему вернуться в семью и клялся, что все закончится. Но измены с разными избранницами продолжались.

Новую пассию мужа Ирина не осуждает. Но отмечает, что они изначально находятся в неравных условиях. Ведь сейчас Павел Грудинин – состоятельный мужчина, а за ее детьми ухаживают няни и домработницы. А Ирине пришлось менять с Грудининым одно жилье на другое в условиях безденежья и растить детей при дефиците.

В случае развода Ирина намерена претендовать на 50% всего имущества своего мужа. В семейной драме супругу Грудинина поддерживает старший сын, а вот с младшим она общего языка не нашла.