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Политика
Верховный суд счел законным снятие Грудинина с выборов

Верховный суд счел законным снятие Грудинина с выборов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прокомментировали решение Верховного суда (ВС).
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Павел Грудинин должен был войти в первую тройку федерального списка КПРФ, однако ЦИК исключила политика из-за скрытой доли в белизском офшоре. Экс-кандидат в президенты России направил жалобу в Верховный суд, но в инстанции ее отклонили. "Решение ЦИК признать законным. Жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении ВС.

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Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

Решение суда пока не вступило в силу, поэтому у сторон есть время обжаловать его. В КПРФ этим правом воспользуются. Глава партии Геннадий Зюганов считает это постановление провокационным. "Мы будем обжаловать его в вышестоящей инстанции", – сообщил председатель КПРФ.

Представители ЦИК также прокомментировали решение ВС. Они считают постановление обоснованным. Мол, оно базируется на фактах, собранных Генпрокуратурой.

Напомним, ранее у Павла Грудинина нашли иностранные активы. Якобы коммунист владеет 16 тысячами акций Bontro LTD. Бывший кандидат в президенты России уверяет, что не связан с офшорной компанией, а доказательства, представленные Генпрокуратурой, по словам политика, "не выдерживают никакой критики".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Жириновский попросил Геннадия Зюганова отстать от Павла Грудинина. По мнению лидера ЛДПР, КПРФ добивает директора "Совхоза имени Ленина". Владимир Вольфович отметил, что Геннадий Андреевич прекрасно понимает, что Грудинин никогда не станет президентом, а коммунистическая партия не выиграет ни на одних региональных выборах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Grudinin/ vk.com/ www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 20:27 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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