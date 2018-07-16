Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
Теперь, после 38 лет брака и венчания, Павел и Ирина Грудинины больше не являются мужем и женой. Инициатива расторгнуть брак принадлежала политику.
Ждать согласия супруги на развод предприниматель не стал, что со стороны выглядит подлостью по отношению к ней. Не явился Грудинин и на заседание суда, передает телеканал "360".
В начале заседания адвокаты бизнесмена попросили сделать слушание частично закрытым, поскольку дело "не является ординарным". По словам защитницы политика Светланы Смирновой, публикации в СМИ его огорчают.
Юристы главы совхоза имени Ленина обвинили Ирину и ее адвокатов в создании вокруг процесса ажиотажа и фарса. С этим категорически не согласна Елена Бойцова: ее клиентка не была инициатором развода и не хотела расторгать брак до последнего.
Напомним, что недавно Ирина
Грудинина стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она дала первое интервью, раскрыв подробности
семейной драмы.
Как писали Dni.Ru, у Грудининых есть два взрослых сына. Кроме того, у политика есть двое несовершеннолетних детей от другой женщины.
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