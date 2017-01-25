В США Сбербанк обвинили в рейдерстве

В Соединенных Штатах в судебном порядке подан иск против Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа. Организация обвиняется в "рейдерском захвате" предприятия по добыче щебня "Павловскгранит".

В материалах дела фигурирует около 20 ответчиков, сообщает РИА Новости. Среди них – совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф, а также "Сбербанк капитал" и его генеральный директор Ашот Хачатурянц. По тому же обвинению проверяется и Промсвязьбанк.

Иск на 750 миллионов долларов был подан зарегистрированной в американском штате Делавэр PPF компанией Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Ранее они владели контрольным пакетом акций ОАО "Павловскгранит", по факту захвата которого и было возбуждено дело.

Экс-акционеры "Павловскгранита" утверждают, что финансовые учреждения решили выдавить конкурента с рынка и завладеть его активами. "Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита", – сообщается в исковом заявлении. По версии обвинения, Юрий Жуков организовал сговор предприятий, которые под его контролем "загнали Пойманова в ловушку".

При этом организатору "захвата" была необходимо защита со стороны главы Сбербанка. По данным истцов, Герман Греф благодаря своему авторитету пытался "защитить действия ответчика от расследований и изучения со стороны Федеральной антимонопольной службы, региональных и федеральных правоохранительных органов".

По мнению обвинения, сын генерального прокурора России Артем Чайка, владеющий "ПНК-Урал", оказывал помощь ответчикам. Для этого он якобы "использовал семейные связи".

После этого проигрыш Пойманова в битве за «Павловскгранит» стал очевиден. — Jackie Valdivia (@jacmil826) 15 января 2015 г.

Напомним, Сергей Пойманов в 2008 году планировал выкупить долю своего партнера, для этого он обратился в Сбербанк за кредитом на 5,1 миллиарда рублей. Через год организация начала переговоры о рефинансировании кредита, в ходе которых финансовое учреждение выдвинуло условие – продажа "Сбербанк Капиталу" контрольного пакета акций "Павловскгранита". После отказа кредитор потребовал от Пойманова вернуть оставшийся долг в 4,5 миллиарда рублей.

Сергей Пойманов также отказался объединять активы с Юрием Жуковым. В результате акционерам "Павловскгранита" пришлось продать организацию в счет уплаты долга. Через некоторое время акциями завледел Юрий Жуков.