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Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза)

врач-реаниматолог
Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза)
  • Дата рождения: 20 февраля 1962
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: американский адвокат русского происхождения Глеб Глебович Глинка
  • Дети: сыновья Константин, Алексей и Илья

В 1986 году Елизавета окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности "детский реаниматолог-анестезиолог". Эмигрировала в США с мужем, американским адвокатом русского происхождения Глебом Глебовичем Глинкой.

В 1991 году Елизавета получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в медицинской школе Дартмутского колледжа. Имеет американское гражданство. В США Глинка в течение пяти лет изучала деятельность хосписов, после чего приняла участие в работе Первого московского хосписа.

Вместе с мужем Елизавета на два года переехала на Украину. В 1999 году основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева. Глинка стала членом правления Фонда помощи хосписам "Вера". Также была учредителем и президентом американского фонда VALE Hospice International.

В 2007 году в Москве Глинка основала благотворительный фонд "Справедливая помощь", спонсируемый партией "Справедливая Россия". Организация оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля и бездомным. Каждую неделю волонтеры выезжают на Павелецкий вокзал, раздают еду и лекарства бездомным, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Согласно отчету за 2012 год, в среднем около 200 человек в год направлялись фондом в больницы Москвы и Московской области. Фонд также занимается организацией пунктов для обогрева бездомных.

В 2010 году Елизавета от своего имени собирала материальную помощь в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012-м Глинкой и ее фондом был организован сбор вещей и денег для пострадавших от наводнения в Крымске. В ходе акции россияне перечислили более 16 миллионов рублей.

В октябре 2012 года Елизавета, получившая в народе прозвище Доктор Лиза, вошла в состав федерального комитета партии "Гражданская платформа" Михаила Прохорова. В ноябре того же года была включена в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

С началом вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка помогала людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР.

Вместе с Общероссийским народным фронтом выступила организатором шествия и митинга "Мы едины" в центре Москвы 4 ноября 2014 года, в котором приняли участие парламентские и непарламентские партии России. По словам самой Глинки, целью акции было продемонстрировать: мы - за единство и мир, надо уметь договариваться, а если в обществе не умеют друг друга слушать, то случаются такие трагедии, как в Донбассе. "Это напоминание о единстве российского народа, о необходимости его объединения. Сейчас вокруг России складывается очень непростая ситуация. Это и санкции, и ничем не подтвержденные обвинения", - отметила Доктор Лиза.

Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями, занималась доставкой и распределением лекарств, организовывала оказание медицинской помощи гражданскому населению Сирии.

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла во время крушения Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Решением Министра обороны России имя Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медицинских учреждений Минобороны. Также в честь нее будут названы Республиканская детская клиническая больница в Грозном и хоспис в Екатеринбурге.

Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну

Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
Глава фонда "Справедливая помощь" Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе 25 декабря прошлого года. Известно, что Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. Елизавета Петровна едва ли не каждый месяц отправлялась в зоны боевых действий, рискуя жизнью. И близкие ее отпускали без лишних вопросов. Новый руководитель "Справедливой помощи" Ксения Соколова в интервью "Комсомольской правде" призналась: они с Елизаветой Петровной не раз обсуждали поездки в Сирию и Донбасс.

Неожиданная версия крушения Ту-154

Неожиданная версия крушения Ту-154
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета. В первые 40 секунд полета на Ту-154 не сработал внутренний левый закрылок, остальные функционировали в штатном режиме.

Кто заменит Доктора Лизу

Кто заменит Доктора Лизу
Руководство фонда "Справедливая помощь" ищет замену Доктору Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в конце декабря 2016 года. Основной претендент на место главы фонда – активно помогавшая организации журналистка Ксения Соколова. Перед поездками в горячие точки Доктор Лиза оставляла распоряжение о дальнейшей судьбе благотворительного фонда.

С Доктором Лизой простились по старинной традиции

С Доктором Лизой простились по старинной традиции
В Успенском храме Новодевичьего монастыря проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, погибшей 25 декабря прошлого года при крушении самолета ТУ-154. На социальной странице благотворительного фонда "Справедливая помощь" отмечено, что на панихиду приглашены все – как больные, с которыми работала Елизавета Петровна, так и VIP-персоны. Прощание с умершими "всем народом" – старинная русская традиция.

Опознано тело Доктора Лизы

Опознано тело Доктора Лизы
Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, погибшей при крушении лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы готовится к похоронам. О том, что тело Елизаветы Глинки найдено, рассказали друзья правозащитницы, сообщает Znak.

Трагическая судьба сына Доктора Лизы

Трагическая судьба сына Доктора Лизы
Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся. Елизавета Глинка усыновила Илью Швеца после того, как в 2008 году от рака умерла его мама.

Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем

Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем
Супруга приемного сына Елизаветы Глинки Виктория Швец опубликовала на своей странице в Facebook памятные слова о своей свекрови, погибшей 25 декабря в катастрофе самолета Ту-154. Родные Доктора Лизы до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых. Потеря близкого человека – самое тяжелое испытание в жизни.

Знаменитости оплакивают Доктора Лизу

Знаменитости оплакивают Доктора Лизу
Авиакатастрофа Ту-154 унесла жизнь любимого народом врача-реаниматолога, правозащитницы и общественного деятеля Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Знаменитости скорбят о женщине, посвятившей всю себя спасению людей и благотворительности. Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение над Черным морем.

Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем

Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем
Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем. Так, BBC World News решило не углубляться в описание трагических событий, а сразу перейти к разбору причин происшествия.

Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти

Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей. "Невозможно, очень трудно говорить о Елизавете Петровне в прошедшем времени", – заявил Володин.

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