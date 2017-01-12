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Опознано тело Доктора Лизы

Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам.
прочитано 6416 раз

Родственники опознали тело Доктора Лизы. Теперь им предстоит прощание с близким человеком.

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Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза) врач-реаниматолог

О том, что тело Елизаветы Глинки найдено, рассказали друзья правозащитницы, сообщает Znak.com. Известно, что похороны Доктора Лизы состоятся в Москве на Новодевичьем кладбище.

По словам председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, у семьи Глинки на этом кладбище есть захоронение. Место прощания и время похорон пока не уточняются.

Отметим, 11 января спасатели возобновили поисковую операцию в районе крушения Ту-154 Минобороны России. Причиной стало обнаружение на берегу фрагментов лайнера и останков жертв катастрофы.

Напомним, что катастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 Б-2 направлялся в Латакию с аэродрома Чкаловский, в Сочи он приземлился на дозаправку. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Как писали Dni.ru, эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолет рухнул из-за ошибки пилотирования, перегруза и низкой высоты полета. "На третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", – заявил специалист.

Шансы на выполнение маневра для выхода из запредельного угла атаки были минимальными, поскольку самолет покинул авиабазу перегруженным. Хвостовая часть лайнера была заполнена. Эксперты полагают, что летчики не проходили курс специальной подготовки, в противном случае у них были бы шансы на спасение.

Автор: Людмила Фоканова12 января 2017, 21:01

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