Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну

Глава фонда "Справедливая помощь" Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе 25 декабря прошлого года. Известно, что Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. Елизавета Петровна едва ли не каждый месяц отправлялась в зоны боевых действий, рискуя жизнью. И близкие ее отпускали без лишних вопросов.

Новый руководитель "Справедливой помощи" Ксения Соколова в интервью "Комсомольской правде" призналась: они с Елизаветой Петровной не раз обсуждали поездки в Сирию и Донбасс. Ксения как-то спросила подругу: "А как твой муж относится к этому?"

Она говорила: "Поскольку мой муж знает, что я все равно поеду, относится нормально, наверное, потому что любит".

К слову, мало кто из пассажиров Ту-154 ждал чего-то плохого. Среди них были участники хора Александрова, юные балерины, а также журналисты российских каналов. Все они летели с единственной целью – поздравить наших военных в Сирии с наступающим Новым годом.

Конечно, Глинка могла отправлять в подобные командировки своих подчиненных и волонтеров из "Справедливой помощи", но никогда не прибегала к подобным мерам. Во все горячие точки ехала сама. Часто – одна. "Берегла нас", – говорят теперь молодые сотрудники организации.

Основанный Глинкой в 2007 году фонд продолжает работать. "Справедливая помощь" по-прежнему оказывает поддержку и материальную помощь умирающим онкологическим больным, а также малоимущим и больным неонкологического профиля. "Подвал на Пятницкой" работает в прежнем режиме. Ежедневно туда приходят сотни бездомных, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В интервью "Комсомольской правде" Ксения Соколова заявила, что деятельность фонда по-прежнему не будет касаться политики. "...мы помогаем жертвам военных действий и катастроф, прежде всего детям", – сказала она. Многие опасались, что деятельность фонда после гибели Глинки постепенно сойдет на нет. Но сотрудники "Справедливой помощи" продолжают дело Доктора Лизы. Жаль, что "военной" работы с каждый днем становится только больше.