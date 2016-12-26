Невестка Доктора Лизы: Наша мама была героем

Супруга приемного сына Елизаветы Глинки Виктория Швец опубликовала на своей странице в Facebook памятные слова о своей свекрови, погибшей 25 декабря в катастрофе самолета Ту-154. Родные Доктора Лизы до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых.

Потеря близкого человека – самое тяжелое испытание в жизни. Поверить в трагедию, осознать, принять случившееся и найти силы жить дальше – через это пройти получается не у всех.

Невестка погибшей в катастрофе российского лайнера Елизаветы Глинки размесила на своей странице в соцсети пост, посвященный свекрови. "Я не могу поверить, что моей мамы нет в живых", – написала Виктория.

"Она была самым замечательным человеком, самой лучшей свекровью, самым лучшим другом и наставником. Очень больно, что я не могу ее обнять и сказать, как сильно мы ее любим, поговорить с ней, еще больнее я не знаю, что сказать дочке (ее внучке и крестнице)", – пишет невестка. "Наша мама была Героем, человеком с большой буквы. Она помогала всем не жалея себя. Цените своих родных и близких, и дорожите каждым мгновением, проведенным с ними", – заключила Виктория Швец.

Елизавета Глинка (Доктор Лиза) – российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины (США), исполнительный директор фонда "Справедливая помощь". Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.