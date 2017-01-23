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Кто заменит Доктора Лизу

Елизавета Глинка (доктор Лиза). Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Руководство фонда "Справедливая помощь" ищет замену Доктору Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в конце декабря 2016 года. Основной претендент на место главы фонда – активно помогавшая организации журналистка Ксения Соколова.
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Перед поездками в горячие точки Доктор Лиза оставляла распоряжение о дальнейшей судьбе благотворительного фонда. Выяснилось, что она считала правильным, чтобы организацию в случае ее гибели возглавила бывший главный редактор журнала Esquire Ксения Соколова. Не исключено, что после гибели Глинки "Справедливой помощи" придется перестраиваться, становясь более техничной.

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Скорее всего, журналистка согласится возглавить фонд временно – на несколько месяцев, а затем будет искать человека, который займет должность главы благотворительной организации на постоянной основе, сообщает РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах. Однако окончательное решение о назначении Соколовой еще не принято.

Муж Доктора Лизы Глеб Глинка и сама Ксения Соколова не подтвердили и не опровергли эту информацию. "У фонда есть попечительский совет, они обсуждают какие-то дальнейшие возможности. Я пока ничего об этом не знаю", — отметила Соколова.

По словам представителя фонда Натальи Авиловой, журналистка помогла организации переехать в Дом милосердия на Новой Басманной, 26, который открылся в августе 2015 года. Как рассказывала сама Елизавета Глинка, заявка на помещение для него была подана еще в 2008 году. Кроме того, Соколова поддержала Доктора Лизу, когда ее критиковали за деятельность в связи с конфликтом в Донбассе.


Напомним, общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение вблизи Сочи 25 декабря. Помимо нее на борту лайнера, направлявшегося в Сирию, находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороны и журналисты. Все они погибли.

Автор: Людмила Фоканова23 января 2017, 15:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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