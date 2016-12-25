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Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем

Фото: Dni.Ru
Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем.
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Так, BBC World News решило не углубляться в описание трагических событий, а сразу перейти к разбору причин происшествия. Особое внимание в своих материалах британские журналисты уделили анализу технического состояния самолета и аудиозаписи разговоров пилотов с диспетчерами. "На теракт не похоже, говорят официальные источники", – так охарактеризовали трагедию в "Би-би-си". 

Фото: скриншот bbc.com

Sky News также решил разобраться в конструкции воздушного судна. Корреспондент Ашиш Джоши в своих умозаключениях был категоричен: "Ту-154 ненадежен".  "Любой человек, который хоть немного знает о Ту-154, скажет вам: "Держитесь от этого самолета подальше". История с крушениями у него, мягко скажем, запятнанная. Полагают, что о неполадке речь идет и в данном случае. Высказываются предположения о том, что крушение произошло в результате технической неполадки", – приводит слова репортера Life.ru 

Отметим, что данный самолет Ту-154 был построен в 1983 году. За время эксплуатации он проходил три плановых капремонта и, по данным экспертов, был полностью исправен. Обычно такие лайнеры без проблем используют на протяжении 40 лет.

Как всегда удалось "отличиться" украинским СМИ, реакция которых вышла несколько удивительной. Так, одно из передовых издания страны "УНИАН" уделило внимание лишь тому факту, что на борту Ту-154 находилась знаменитая Доктор Лиза, которая якобы "похищала детей из Донбасса" (по всей видимости, речь тут идет о больных малышах, которых она помогала переправить в места, где им могли оказать квалифицированную медицинскую помощь. – Прим. ред.). В причинах и подробностях случившегося наши соседи решили не разбираться. К слову, "набросить на вентилятор" решил даже помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков, предложивший отметить событие "Боярышником". 

Фото: скриншот unian.ua

Газета New York Times цитирует внука основателя ансамбля имени Александрова Евгения, для которого авиакатастрофа стала настоящим потрясением. "Все лучшие солисты, целый хор... Все будет разрушено теперь, лучшие ушли", – сказал он. Также американские журналисты в своей статье вспомнили об антитеррористической операции российских ВКС в Сирии и убийстве посла России Андрея Карлова в Анкаре, при этом не проводя конкретных параллелей с крушением Ту-154.

Телеканал СNN также уделил особое внимание погибшим музыкантам, пояснив зрителям, что на борту была лишь часть ансамбля: в России остались некоторые артисты, так как в Сирии собирались использовать фрагменты в записи.

Арабская Al Jaseera решила особо обратить внимание на возможные причины крушения. При этом репортеры особо выделили версию теракта, хотя и перечислили множество других предположений. 

Что же касается немецких изданий, Zeit подробно рассказывает об обстоятельствах крушения, а Die Welt разбирается в маршруте разбившегося борта. При этом СМИ Германии на фоне недавней трагедии в Берлине решили воздержаться от анализа того, что же привело к авиакатастрофе. 

Французский Le Figaro отдает должное таланту ансамбля имени Александрова, публикуя целую подборку видео выступлений хора. Итальянский RaiNews24 дал в своем эфире гимн России в исполнении ансамбля. Стоит отметить, что этот канал одним из первых в Италии сообщил о крушении над Черным морем.

Фото: скриншот lefigaro.fr

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, через 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, данных о выживших нет. 

Автор: Виталий Петров25 декабря 2016, 20:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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