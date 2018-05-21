Клинтон в ушанке заговорила о присоединении к России

Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского университета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку.



Американский политик решила не нарушать традицию университета – там принято приходить в необычных головных уборах на церемонию вручения дипломов. Хиллари Клинтон принесла шапку.

Экс-госсекретарь во время напутственной речи достала черную меховую ушанку с советским символом – красной звездой с серпом и молотом. "Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", – прокомментировала Клинтон.

Наблюдатели предположили, что бывший кандидат в президенты намекает на "русское вмешательство" в президентские выборы в США. Расследование этого дела ведет независимый прокурор Роберт Мюллер. Он же изучает предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой, хотя эти утверждения оппонентов президента опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В Москве и обвинения во вмешательстве в выборы назвали абсолютно голословными.

Выступая перед выпускниками, Клинтон призналась, что до сих пор анализирует поражение в гонке 2016 года: "Я все еще сожалею об ошибках, которые допустила. Тем не менее я думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем". Борьба со свободной прессой и "делегитимизация выборов" подрывают единство американского общества, уверена она, передает НТВ.

Тем временем американские политики называют Клинтон позором США. В 2016 году она обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама.



По мнению наблюдателей, наиболее правдиво Клинтон высказалась о себе в своей недавно изданной книге. Она признала, что смирилась с фактом: миллионы и миллионы американцев просто ее не любят.