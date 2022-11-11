"Срывы вернулись": Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Стоянова

Звезда сериалов "Дылда" и "Склифосовский" актер Андрей Стоянов скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах. Пока медики выясняют причину смерти, все внимание общественности приковано к бывшей супруге артиста — звезде фильмов для взрослых и певице Елене Берковой.
Пара познакомилась в непростой для Елены период: ей прошлый супруг был объявлен пропавшим без вести. Андрей помог Елене прийти в себя, заботясь и помогая ей в жизни. Вскоре, Беркова и Стоянов начали встречаться.
В разговоре с Пятым каналом Елена Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Андрея Стоянова. Мужчина любил выпустить гнев и сорваться на возлюбленную. Иногда, он себя совершенно не контролировал. По этому причине через некоторое время пара разошлась.
Спустя год Андрей смог вновь завоевать сердце и любовь Елены, но эмоциональные срывы никуда не ушли.
"Тогда мы поженились. Все было прекрасно, мы вели здоровый образ жизни… Со временем, срывы вернулись. Видимо, люди не меняются", — с грустью сообщила Елена Беркова. Женщина подала на развод и больше с Андреем они не виделись.