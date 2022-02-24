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Шоу-бизнес
Волочкова сцепилась с актрисой фильмов для взрослых: Зарабатывала трудом, а не половым органом

Волочкова сцепилась с актрисой фильмов для взрослых: Зарабатывала трудом, а не половым органом

Кажется, ни один день у Анастасии Волочковой не обходится без скандалов.
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Балерине всея Руси не впервой поддаваться критике со стороны знаменитостей. На этот раз мнение о ней высказала звезда фильмов для взрослых Елена Беркова.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Елена Сергеевна Беркова

Елена Сергеевна Беркова певица, актриса

Все началось с того, что девушка решила вызвать Волочкову на бой, который должна устроить спортивная лига Epic Fighting Championship. К слову, из знаменитостей на ринге уже побывал Гоген Солнцев, да и сама Елена Беркова, которая даже одержала победу. Окрыленная выигрышем, она сказала, что следующий бой готова провести с артисткой балета. Однако от нее поступил отказ, причем в достаточно в грубой форме. Она заявила, что ни за что не опустится до уровня актрисы фильмов для взрослых и сочла, что негоже нежной даме мериться силой с кем-либо, тем более с Берковой.

"Я зарабатывала своим физическим трудом, а не, извините, половым органом. Пусть эти тети меряются чем хотят, но только без меня", – кинула камень в огород звезды фильмов для взрослых.

Безусловно, слова Анастасии не оставили равнодушной Елену, которую, судя по всему, они не на шутку задели. Актриса заявила, что ее несостоявшаяся оппонентка уже давно плотно сидит на рюмке, что якобы делает ее не совсем адекватной.

"Друзья, я тут наткнулась на непонятный трэш в мой адрес. Столько цинизма и пренебрежения. Это еще одно подтверждение того, что алкоголизм делает людей токсичными", – заявила Беркова, отвечая на оскорбления Волочковой.

Свою пламенную речь она завершила тем, что посоветовала своим поклонникам, да и балерине тоже, вместо употребления спиртного заниматься спортом.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 февраля 2022, 09:06 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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