Горе: Стоянов умер после передозировки наркотиками

Проклятые наркотики! Сколько горя семьям они принесли! Сегодня общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тыс. человек, при этом "Трезвая Россия" говорит, что наркоманов у нас свыше 5 млн человек – 3,5% от населения страны. От опасной зависимости умер и Стоянов. прочитано 794 раза Утром 10 ноября актеру стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие к нему домой медики не смогли реанимировать звезду и констатировали смерть. Предварительно, у него случилась передозировка наркотиками. ПО ТЕМЕ "Секс на яхте": Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы Елена Сергеевна Беркова певица, актриса Стоянов начал сниматься в 2007 году, его дебютом была роль в сериале "Адвокат 4". Известен он по картинам "Люби их всех", "Чужая стая". Также он снимался в сериалах "Дылды", "Чужая стая", "Преступление". Всего же на его счету более 90 ролей. Стоянов на протяжении года был мужем скандально известной порнозвезды и участницы "Дома-2" Елены Берковой. Актер признавался, что хотел создать крепкую семью, но не смог перебороть в себе желание остаться холостяком. Беркова же, в свою очередь, заявляла, что ее бывший муж употреблял метадон (синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости). Андрею Стоянову было всего 48 лет... КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 10 ноября 2022, 12:07