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Сериалы
Интимное фото из душа отекшей Дженнифер Энистон произвело фурор

Интимное фото из душа отекшей Дженнифер Энистон произвело фурор

Актриса сериала "Друзья" показала себя без прикрас.
прочитано 3 раза

Голливудская дива Дженнифер Энистон не злоупотребляет фотошопом. 52-летняя звезда ситкома "Друзья" не пытается скрыть очевидный факт – она уже давно не девочка. Актриса не боится демонстрировать морщины и пигментные пятна. Единственное, что раздражает и расстраивает звезду, – это седина. К счастью, современные краски для волос способны скрыть потерявшие цвет пряди.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

В личном микроблоге Энистон опубликовала снимок из душа. Звезда "Друзей" предстала с растрепанными волосами и в одном полотенце. На лице Дженнифер, немного отекшем ото сна, не было ни грамма макияжа. Столь интимные фото, надо сказать, редкость в инстаграм-аккаунте актрисы. Что именно подвигло звезду на такую откровенность пока не известно. Этот пост Энистон произвел фурор в Сети.

Дженнифер Энистон признавалась в одном из интервью, что радуется своему возрасту и воспринимает старение как привилегию. Главное считает, знаменитость, – как можно дольше оставаться здоровым.

Актриса много внимания уделяет питанию. Знаменитость верит в пользу интервального голодания. Не забывает Дженнифер о приеме витаминов. С некоторых пор звезда "Друзей" включила в рацион коллаген. С возрастом, говорит Энистон, выработка этого вещества значительно снижается. Коллаген помог знаменитости избавиться от проблем с суставами, улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

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Фото: ImagePressAgency / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 12:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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