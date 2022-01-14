Интимное фото из душа отекшей Дженнифер Энистон произвело фурор

Голливудская дива Дженнифер Энистон не злоупотребляет фотошопом. 52-летняя звезда ситкома "Друзья" не пытается скрыть очевидный факт – она уже давно не девочка. Актриса не боится демонстрировать морщины и пигментные пятна. Единственное, что раздражает и расстраивает звезду, – это седина. К счастью, современные краски для волос способны скрыть потерявшие цвет пряди.
В личном микроблоге Энистон опубликовала снимок из душа. Звезда "Друзей" предстала с растрепанными волосами и в одном полотенце. На лице Дженнифер, немного отекшем ото сна, не было ни грамма макияжа. Столь интимные фото, надо сказать, редкость в инстаграм-аккаунте актрисы. Что именно подвигло звезду на такую откровенность пока не известно. Этот пост Энистон произвел фурор в Сети.
Дженнифер Энистон признавалась в одном из интервью, что радуется своему возрасту и воспринимает старение как привилегию. Главное считает, знаменитость, – как можно дольше оставаться здоровым.
Актриса много
внимания уделяет питанию. Знаменитость верит в пользу интервального голодания. Не
забывает Дженнифер о приеме витаминов. С некоторых пор звезда "Друзей"
включила в рацион коллаген. С возрастом, говорит Энистон, выработка этого вещества
значительно снижается. Коллаген помог знаменитости избавиться от проблем с суставами,
улучшить состояние волос, ногтей и кожи.