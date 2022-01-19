Сверкала трусиками: Дженнифер Энистон оконфузилась на публике

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон сейчас на Гавайях. На острове Оаху актриса снимается во второй части ленты "Убийство на яхте". Партнером знаменитости на площадке вновь стал актер и комик Адам Сэндлер.
На днях Дженнифер и Адам попали в объектив папарацци. Энистон была облачена в зеленый топ и юбку-саронг с цветочным узором. Камеры запечатлели небольшой конфуз, случившейся с нарядом звезды "Друзей". От сильных порывов ветра юбка Дженнифер постоянно распахивалась, обнажая намного больше, чем стройные ноги 52-летней артистки. Энистон то и дело сверкала трусиками.
Во второй части фильма "Убийство на яхте" Дженнифер и Адам возвращаются к своим героям – супругам Одри и Нику. В продолжении истории персонажи вновь окунутся в приключения полные интриг и хитросплетений.
Первая часть фильма "Убийство на яхте" вышла на экраны в 2019 году и очень полюбилась зрителям. В течение трех дней после премьеры на Netflix картину посмотрели с 30 миллионов аккаунтов.
В центре сюжета фильма полицейский из Нью-Йорка Ник и его жена Одри. Парочка отправляется в отпуск в Европу, чтобы освежить отношения. Чреда событий приводит к тому, что супругов обвиняют в убийстве пожилого миллиардера.