Брэд Питт сделал кое-что приятное Дженнифер Энистон после воссоединения

Более недели назад звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон отмечала 53-летие. Устроить шумную многолюдную вечеринку знаменитость не смогла, так как занята на съемках. Энистон уже несколько месяцев трудится на Гавайях, на площадке картины "Загадочное убийство -2".
День рождения Дженнифер Энистон собиралась провести в компании партнера по кадру Адама Сэндлера и его жены. Звезда "Друзей" была немного подавлена. Как оказалось, с возрастом знаменитости все сложнее переносить одиночество.
Между тем артистку ожидал большой сюрприз. Как удалось выяснить американским журналистам, бывший муж актрисы – Брэд Питт – прилетал на остров с намерением лично поздравить Дженнифер Энистон и провести с ней время. Актер пересек океан, чтобы сделать приятно экс-супруге.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон разошлись в 2005 году. Тогда актер ушел от жены к партнерше по кадру Анджелине Джоли. Простить бывшего Энистон смогла лишь недавно. Звезда "Друзей" не скрывает, что испытывает к Питту теплые чувства. В 2019-м Дженнифер и Брэд воссоединились, но как друзья. В тот год актриса пригласила экс-мужа на день рождения, а позже звала его на вечеринку в честь Рождества.
Как писали "Дни.ру", Брэд Питт сейчас судится с другой бывшей женой – актрисой Анджелиной Джоли. Артист обратился к Фемиде из-за того, что его экс-супруга продала винодельню российскому бизнесмену.