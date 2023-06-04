Дженнифер Энистон поделилась болью из-за потери любимого

Голливудская звезда Дженнифер Энистон выложила в соцсетях пост о самой трагической потере в жизни.

Дженнифер Энистон потеряла свою любимую собаку Долли четыре года назад, но до сих пор не может забыть эту трагедию. Актриса опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых она обнимает щенка, и подписала их "Долли навсегда". Энистон завела белую овчарку, когда была в отношениях с Джастином Теру. У пары не было детей, поэтому Долли стала для них настоящим малышом. Оба до сих пор оплакивают ее уход.

Поклонники и друзья актрисы выражают ей свои соболезнования в комментариях под постом. Многие знаменитости также выразили свою поддержку, в том числе Линдси Лохан, Мишель Пфайффер, Сальма Хайек и другие. Бывший муж Энистон, Джастин Теру, разместил смайлики в комментариях, что свидетельствует о том, что у них всегда будет особая связь благодаря их любимому пушистому ребенку.

Для Дженнифер Энистон потеря Долли стала настоящей трагедией, и она по-прежнему не может забыть свою любимицу. Она повесила в саду колокольчики в ее память и даже опубликовала видео, на котором можно увидеть эти колокольчики и надпись "В память о Долли". Как говорят близкие актрисы, она всегда будет помнить свою маленькую девочку и любить ее.