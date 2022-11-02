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Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк

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Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк

Дженнифер Энистон решилась на кардинальные изменения в своем жилище.
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После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли поползли слухи о том, что голливудский актер, якобы, сошелся со своей бывшей, с которой, к слову, когда-то очень некрасиво обошелся. Красавчик начал крутить роман с будущей женой на стороне. В итоге Дженнифер Энистон осталась несчастной брошенкой и разведенкой.

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Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

С тех пор прошло уже много лет, а страсти в отношениях экс-супругов не прекращаются. На днях стало известно о том, что звезда сериала "Друзья" подала в суд на своего некогда возлюбленного – из-за его тайных переговоров по продаже совместного бизнеса. Очевидно, что информация о воссоединении оказалась неправдой.

Но, кажется, судебный процесс не сильно расстраивает Дженнифер Энистон, ведь, судя по ее страничке в соцсетях, она наслаждается жизнью. Например, в преддверии Хэллоуина, она решила сделать некоторые изменения в своем особняке, который кода-то купила за более чем 20 миллионов долларов.

"Как будто Хэллоуин", – написала в своем микроблоге голливудская актриса, показав сияющие окрестности.

Находясь в игровом настроении, она буквально подожгла свое жилище – заставила гореть все вокруг, благодаря ярким гирляндам. Вот так ей захотелось! В итоге на территории ее дома получилась не устрашающая по традиции праздника атмосфера, а, скорее, романтичная. И, судя по восторженному ролику Дженнифер Энистон в соцсетях, она осталась довольна!

Дженнифер Энистон. Фото: Li Ying / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 09:38 Источник: Hello ✓ Надежный источник

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