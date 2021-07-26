"Как спасти голеньку?": устроившую отвязные танцы Бузову крепко приложили

Скандальный богер Лена Миро высказалась о поведении Ольги Бузовой на концерте HammAli & Navai, где та отрывалась, как в последний раз.



Светский обозреватель заподозрила, что певица перебрала с алкоголем. "Сложно быть трезвой на празднике. Как не заснять танец гОленьки (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) – одинокой женщины в печали?", – с сарказмом отметила в своем микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро.

Блогер заявила, что отвязный танец телеведущей ее впечатлил. "Не знаю, бросила ли по утрам пить коньяк Бузова, но вечерний ее танец меня впечатлил", – написала обозреватель. Внешний вид Ольги, судя по всему, вызвал у нее презрение. "Нарощенные волосики, сожженные пергидролем, описывают круг вокруг гОленьки", – едко высказалась Миро.

Она добавила, что какой-то лысый мужчина пытался помочь Ольге Бузовой подняться. А в это время отрывающуюся артистку снимала недавно родившая модель Алеся Кафельникова, добывая контент в свой инстаграм-аккаунт.

Лена Миро заявила, что весь цивилизованный мир пытается спасти Бритни Спирс после ее проблем с алкогольной зависимостью. Над Ольгой Бузовой же, у которой в жизни, по мнению блогера, все еще хуже, все смеются. "Как спасти гОленьку? И можно ли?", – заключила обозревательница.