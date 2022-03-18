"Грудь висит, как и живот": родившая Кафельникова никак не может прийти в форму

Алеся Кафельникова впервые стала мамой еще прошлым летом – у модели родилась дочь с красивым именем Киара.

Во время беременности будущая мама сильно поправилась, но вскоре после родов сбросила лишний вес, и многие поклонники были уверены, что у модели нет никаких проблем с фигурой. Однако оказалось, что все не совсем так – даже такие красотки, как Алеся Кафельникова после родов сталкиваются с проблемами, знакомыми многим женщинам.

Недавно модель призналась, что после родов ей стало трудно оставаться столь же востребованной в профессии, как это было раньше. Желая получить рекламный контракт с брендом нижнего белья, Кафельникова сходила на несколько примерок, но ей везде дали понять, что работать она сможет только через какое-то время – после того, как перестанет кормить. По словам модели, грудь в тот период была огромной и вещи на ней не сходились.

Как сообщил StarHit, сейчас Алеся Кафельникова активно работает над собой и пытается вернуться к прежним формам, но пока это не вполне удается.

"После родов грудь висит, как и живот," – с грустью призналась модель.

Занятия спортом и массажи не помогают женщине вернуть былые формы. Глядя на себя в зеркало, Кафельникова грустит и все чаще задумывается о пластике. Модель считает, что помогут ей лишь радикальные меры, однако пока ей остается "просто сидеть и хотеть". Тем не менее, молодая мама очень рада рождению ребенка и души не чает в наследнице.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как неизвестный мужчина схватил замужнюю Алесю Кафельникову за интимное место.