"Планы все рухнулись": беременная Кафельникова заболела перед важным событием

Алеся Кафельникова после долгого перерыва вышла на связь и рассказала о том, что с ней произошло.

21-летняя дочь самого титулованного теннисиста в России несколько недель не появлялась в своем инстаграм-аккаунте, и поклонники уже начали бить тревогу. Однако накануне модель все же опубликовала новое фото и призналась, что она совсем забыла об "Инстаграм", но в скором времени планирует вернуться. Алеся Кафельника рассказала подписчикам, что с ней происходило во время ее отсутствия в виртуальном пространстве.

В начале июня модель должна была лететь в Париж, но поездка сорвалась из-за болезни. Теперь Алесе уже полегчало, но все ее "планы рухнулись", как заявила модель, и это вызвало у нее настоящую апатию. Теперь же Кафельникова не успевает сделать визу для поездки в Британию, где она должна участвовать в шоу, и это тоже совсем не радует модель.

Подписчики Кафельниковой порадовались ее возвращению в Сеть и заявили, что очень скучали по красавице-модели. Дочь теннисиста никак не комментирует слухи о своей беременности. Однако многие поклонники не сомневаются в этом факте и лишь гадают, является ли отцом будущего ребенка бизнесмен Георгий Петришин, за которого модель недавно вышла замуж.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как прошла свадьба дочери теннисиста и в каком наряде Алеся Кафельникова появилась на торжестве.