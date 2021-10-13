Неизвестный мужчина схватил замужнюю Кафельникову за интимное место

Алеся Кафельникова поделилась провокационным снимком.

22-летняя модель опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она сидит на диване и счастливо улыбается, глядя в камеру. При этом на ее пятой точке заметна рука неизвестного мужчины. Судя по всему, Алеся Кафельникова специально обрезала своего спутника на фото и таким образом заинтриговала публику.

Молодая женщина не стала пояснять, чья рука так по-хозяйски лежит на ее интимном месте. Судя по вольности жеста, можно предположить, что это рука супруга модели – Георгия Петришина. При этом на запястье мужчины виднеется тонкая нитка браслета, а фолловеры прежде на замечали бизнесмена с таким украшением. Возможно, это просто какое-то новое приобретение Петришина. На другом снимке в Сторис модели на пальце Кафельниковой хорошо заметно обручальное кольцо, из чего можно сделать вывод, что у супругов в семейной жизни все прекрасно.

Напомним, что всего пару месяцев назад у пары родилась дочь, которую назвали Киарой. Влюбленные сочетались браком, когда Алеся Кафельникова уже была в положении. Известно, что прежде Петришин состоял в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой. Для обоих супругов брак стал первым.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Алеся Кафельникова изменилась после рождения ребенка.