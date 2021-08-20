Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова

Алеся Кафельникова поделилась секретом красивой фигуры, которую очень быстро привела в идеальнее состояние.

Месяц назад 22-летняя модель Алеся Кафельникова впервые стала матерью. Она родила дочь Киару.

Уже через две недели после родов девушка вышла на работу. Она продемонстрировала почти не изменившуюся фигуру. В своем "Инстаграм" Алеся Кафельникова рассказала, как ей это удалось.

"Пилатес и ЕМС", – написала она.

Стоит отметить, что помимо этого Алеся Кафельникова с шести лет занимается конным спортом. Она и сейчас периодически ездит верхом.

Также Кафельникова добавила, что на животе у нее нет растяжек. Чего не скажешь о груди. В этой зоне избежать стрий не удалось. А вот лишнего веса у модели нет.

К слову, после рождения дочери Алеся охотно делится с подписчиками опытом материнства. При этом лицо девочки она не показывает.

Сейчас Алеся Кафельникова ищет няню для своей малышки. Она очень переживает, что увлечется материнством и позабудет о себе и муже.

Напомним, что мужем Алеси Кафельниковой является 35-летний бизнесмен Григорий Петришин. Они поженились почти незадолго до того, как стало известно о ее беременности. До знакомства с моделью он с 2011 года встречался с актрисой Светланой Ходченковой.