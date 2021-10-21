"Разрыв грудной клетки": Родившая Кафельникова упивается кровью

Этим летом дочь теннисиста Евгения Кафельникова родила ребенка. На свет появилась девочка, которую назвали необычным именем Киара. Молодая мать сильно поправилась, пока носила чадо под сердцем. Алеся Кафельникова набрала 16 килограммов, но быстро избавилась от лишнего веса. Теперь модель охотно демонстрирует фигуру, ведь выглядит потрясающе красиво.
Знаменитость опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала в нижнем белье. Она облачилась в кружевной корсет, закрепив его с помощью подтяжек. Чулки и соблазнительные перчатки добавили ее образу пикантную изюминку. Алеся Кафельникова позировала перед камерой, держа в руках большой фужер, на дне которого находилась жидкость темного цвета. "Пью твою кровь", — добавила модель в описание к фото.
Эффектный кадр приятно воодушевил поклонников молодой матери. Звезда разогжгла огонь в сердцах заскучавших россиян. Алеся Кафельникова погрузилась в фанатскую любовь, купаясь в множестве комплиментов. "Хороша зараза!", "Разрыв грудной клетки", "Сексуальная вампирша", "Огненная детка", "Настоящая охотница!", "Это потрясающе красиво", "Реально после свадьбы и родов похорошела, как никогда! Засияла! Любо-дорого загляденье!" — написал народ в комментариях.
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