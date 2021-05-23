Кафельникова вышла замуж после известия о беременности

В своих социальных сетях модель опубликовала фотографию со свадьбы.
Для церемонии Алеся Кафельникова выбрала сдержанное платье в пол молочного оттенка и утонченные туфли. Образ дополнил букет розовых пионов.
Звезда вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгий Петришин, будучи беременной. Раньше девушка всячески отрицала слухи о своем интересном положении. Однако сейчас уже не скрывает этого.
Алеся Кафельникова счастлива в отношениях и новом статусе. Она подписала свадебный снимок:
"Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца".
Общественность бурно отреагировала на новость. Первыми Кафельникову поздравили коллеги: Наталья Водянова и Лена Перминова. Также к поздравлениям присоединились многие отечественные медиа-персоны: Яна Рудковская, Элина Чага, Елизавета Пескова и другие.
Фолловеры тоже не остались в стороне. Поклонники Алеси искренне порадовались за нее и написали восторженные комментарии:
"Никогда еще так не радовалась", "Искренне поздравляю вас", "Будь самой любимой и счастливой", – написали подписчики.
Отметим, что недавно Алеся Кафельникова появилась на светской вечеринке. Девушка провела вечер в компании звездных подруг. Беременность не помешала Алеси танцевать до утра и позировать для общих снимков.
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